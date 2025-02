Rollheiser diz que chega para ser protagonista no Santos vislumbra chance na seleção argentina

O Santos apresentou nesta segunda-feira, mais um reforço para o restante da temporada. O atacante Benjamín Rollheiser contou com a presença do ex-jogador Ricardo Oliveira em sua primeira entrevista coletiva e disse que está pronto para escrever um novo capítulo em sua carreira agora no Santos. Além da possibilidade de poder atuar ao lado de Neymar, o jogador tem ainda mais um objetivo: ser convocado para a seleção argentina.

"Tenho a visão de vir para ser protagonista. Ter mais chances de jogar, ser observado e lembrado (seleção argentina). O Santos é um clube que tem uma camisa muito pesada, está em início de trabalho e estou pronto para ajudar no que for preciso", afirmou o jogador que tem contrato válido até dezembro de 2028.

Jogador com vocação ofensiva, Rollheiser também esteve no radar do Botafogo quando estava no Benfica. No entanto, uma conversa com Pedro Caixinha foi determinante para sua escolha pela Vila Belmiro.

"Foi uma negociação difícil. O Caixinha (Pedro, treinador) foi um fator determinante para eu vir. Ele afirmou que espera muito contar comigo. O fato de o Botafogo não ter um treinador também pesou para a minha opção pelo Santos", disse o atleta que vai vestir a camisa 32.

Na coletiva, o atacante comentou sobre o seu estilo. "Minha posição preferida é aberto pela direita. Sou um jogador de velocidade. Gosto mais de ter liberdade e posso atuar tanto pela direita como pela esquerda".

Sobre Neymar, Rollheiser afirmou que espera aprender muito com o astro. "Sei da classe que tem o Neymar, um jogador de nível extraordinário. Vai ser um aprendizado constante. Ele representa muita coisa. Espero poder crescer muito com essa convivência. É um jogador que todos admiram", afirmou.

Vindo de uma passagem com pouca visibilidade no Benfica, de Portugal, Rollheiser comentou sobre as diferenças que marcam o futebol sul-americano e europeu. "Na Argentina o jogo é muito físico, com luta durante todo o tempo. Na Europa, o futebol é mais tático, a bola rola com mais rapidez. Acho que a diferença basicamente é essa."