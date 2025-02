Joia do Grêmio provoca argentinos após título do sul-americano sub-20: 'O que aconteceu?'

Depois do título da seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, Igor Serrote voltou a provocar a seleção argentina. Com a vitória sobre o Chile, por 3 a 0, e a derrota da rival diante do Paraguai, o lateral publicou em suas redes sociais uma mensagem em resposta ao jornal argentino Olé.

"O que houve, Diario Olé? Somos campeões", escreveu o jogador, em seu perfil no Instagram, junto com uma foto de sua provocação aos torcedores argentinos no confronto entre as equipes - empate por 1 a 1 na última semana. Na ocasião, após a partida, o lateral do Grêmio mostrou o escudo brasileiro e as cinco estrelas - em referência aos títulos mundiais.

Na ocasião, o jornal respondeu: "alguém avise esse bonequinho que na primeira partida ele levou seis", escreveu, em sua conta oficial no X (antigo Twitter). A postagem faz referência à goleada aplicada pela seleção argentina no primeiro encontro entre as equipes no Sul-Americano - 6 a 0, com direito a três gols ainda no primeiro tempo.

A resposta de Serrote acontece também após os ataques que o lateral sofreu de torcedores argentinos em suas redes sociais. Ele participou de uma polêmica na reta final da partida, depois de uma entrada violenta em Alex Woiski, que deixou o campo após ser atingido pelo lateral brasileiro. O jogador do Grêmio recebeu somente cartão amarelo no lance, e causou revolta nos argentinos.

Igor se juntou às categorias de base do Grêmio, em 2015. Natural de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o lateral fez sua estreia pelo Grêmio na última temporada, sob o comando de Renato Gaúcho. Ele substituiu Edenilson no empate por 0 a 0 com o Botafogo no Campeonato Brasileiro - que viria a se sagrar campeão nacional ao final daquela temporada.

Mesmo sem empolgar, a seleção brasileira venceu o Chile por 3 a 0 neste domingo pela última rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, no estádio José Antonio Anzoátegui, na cidade de Puerto la Cruz, na Venezuela. O Brasil é o maior vencedor do torneio e levou a taça pela 13ª vez.

O título se confirmou três horas após a partida. Isso porque a Argentina tinha chance de ser campeã se vencesse seu jogo e tirasse os quatro gols de saldo em relação ao Brasil.

Depois de sair em desvantagem de 2 a 0, os hermanos até conseguiram reagir ao buscar um insuficiente 2 a 2, mas sofreram outro gol no fim e perderam por 3 a 2 sob gritos de "olé" dos brasileiros, presentes no estádio.