João Fonseca ofusca Zverev no Rio Open e causa furor em primeiro treino após título

O primeiro treino de João Fonseca após a conquista do seu primeiro título de nível ATP causou furor no Jockey Club Brasileiro, no Rio Open, nesta segunda-feira. O novo tenista número 1 do Brasil ofuscou até mesmo o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo e atual vice-campeão do Aberto da Austrália.

Fonseca mobilizou a torcida brasileira antes mesmo de entrar em quadra. Ele foi cercado por crianças em seu caminho até a quadra 6, onde treinou pela primeira vez desde que voltou da Argentina.

Ao redor da quadra, centenas de torcedores gritavam o nome do tenista de 18 anos. Zverev, treinando ao lado, recebeu menor atenção. E quase foi esquecido pelos fãs locais.

Fonseca, mesmo discreto, fazia acenos tímidos ao público, ainda desacostumado com tal assédio. Alguns fãs exibiam até estampas com o nome do atleta em suas camisetas.

É o caso de Jenifer Cardoso, que veio de Aracaju "somente para ver o João". "Meu marido é louco por tênis. E eu acabei acompanhando por tabela. Mas já faz tempo que acompanho o João. E estou vendo esse crescimento exponencial dele", disse a fã ao Estadão.

Após levantar seu primeiro troféu ATP da carreira, Fonseca deve estrear no Rio Open nesta terça-feira. Seu adversário será o francês Alexandre Müller. O horário da partida ainda não foi definido.