João Fonseca estreia na rodada noturna do Rio Open nesta terça-feira

O brasileiro João Fonseca, grande sensação do circuito mundial de tênis, já tem data e horário para estrear no ATP 500 do Rio deste ano. O tenista de apenas 18 anos chega como um dos favoritos ao título em casa, depois de ter vencido seu primeiro troféu de ATP da carreira, no último domingo, em Buenos Aires.

João entra em quadra nesta terça-feira, na Quadra Guga Kuerten, no último jogo da noite. Ele joga após a partida entre o número dois do mundo e cabeça-de-chave número 1 do torneio, o alemão Alexander Zverev, e o chinês Yunchaokete Bu, que começa às 19h (de Brasília).

O brasileiro enfrentará o francês Alexandre Muller, 60º do ranking. No ano passado, com apenas 17 anos, João surpreendeu ao chegar às quartas de final do ATP do Rio. Ele precisará pelo menos igualar a campanha para manter-se na recém-alcançada 68ª posição da ATP.

Destaque nesta terça também para o duelo entre o argentino Francisco Cerundolo, cabeça de chave número quatro, derrotado por João Fonseca na final em Buenos Aires, e o francês Hugo Gaston, que acontece na Quadra 1, no início da noite.

PROGRAMAÇÃO - TERÇA-FEIRA

Quadra Guga Kuerten - a partir de 16h30

Sebastian Baez (Argentina) x Sumit Nagal (Índia)

Não antes de 19h

Alexander Zverev (Alemanha) x Yunchaokete Bu (China)

Em seguida

João Fonseca (Brasil) x Alexandre Muller (França)

Quadra 1 - a partir de 16h30

Corentin Moutet (França) x Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

Em seguida

Francisco Cerundolo (Argentina) x Hugo Gaston (França)

Quadra 2 - a partir de 16h30

Dusan Lajovic (Sérvia) x Damir Dzumhur (Bósnia)

Em seguida

Mariano Navone (Argentina) x Roberto Carballes Baena (Espanha)

Pedro Martinez (Espanha) x Camilo Ugo Carabelli (Argentina)

Quadra 4 - a partir de 16h30

Luciano Darderi (Itália) x Hugo Dellien (Bolívia)

Em seguida

Tomas Barrios Vera (Chile) x Jaime Faria (Portugal)