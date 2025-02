João Fonseca admite surpresa com fama e repercussão de vitórias: 'Muita coisa mudou'

Pouco mais de 24 horas após seu primeiro título de nível ATP, João Fonseca ainda tenta absorver a repercussão e a fama que conquistou nas últimas semanas, mesmo fora da "bolha" do tênis. Nesta segunda-feira, o carioca de apenas 18 anos admitiu que "muita coisa mudou" em sua vida e se disse surpreso com o status de ídolo e com elogios de outros grandes do esporte, como Neymar, Ronaldo e Vinícius Júnior.

"Me sinto simplesmente honrado. São jogadores e ídolos nacionais e mundiais me parabenizando, sabendo quem eu sou. O Neymar, o Vini Jr., o Ronaldo são pessoas que são ídolos para mim. Pessoas que via como intocáveis. Então, isso é sensacional", disse Fonseca, após o seu primeiro treino no Rio Open.

O jovem também se disse surpreso ao ser mencionado como ídolo das crianças. "Algumas dizem que sou um ídolo para elas. Aí eu falo: 'caraca, há dois anos eu é que faria isso, falaria dos meus ídolos'. Eu era torcedor. Estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo", declarou.

Sem dar detalhes, o carioca disse que "muita coisa mudou" em sua vida. "Na minha carreira as coisas sempre aconteceram muito rápido. Fui de Challenger para torneios grandes, ganhando convites, crescendo. O João de um ano atrás jamais acreditaria que poderia chegar tão cedo onde estou agora", comentou. "Há um ano eu estava em 700 do mundo no ranking, agora estou no Top 70."

Fonseca disse ter percebido um aumento em sua visibilidade depois do título do Next Gen Finals, em dezembro. Mas não tinha noção do tamanho da repercussão de sua vitória sobre o russo Andrey Rublev, então número 9 do mundo, em sua estreia no Aberto da Austrália.

"Eu não sabia como tinha viralizado depois da Austrália. Não sabia desta visibilidade e não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Eu estou um pouco fora das redes sociais. Nesta semana, pude ver o quanto tudo mudou. E simplesmente me sinto muito feliz e orgulhoso de mim mesmo, mas querendo mais, vendo as crianças torcendo por mim."

O atual número 68 do mundo disse que seu status também mudou no mundo do tênis, após a vitória sobre o Top 10 no primeiro Grand Slam da temporada. "Os jogadores começaram a me conhecer melhor, a me respeitar mais. Acho que em Buenos Aires ficou mais concreto que posso chegar num nível bom de tênis. Mostrei ao mundo do tênis que eu posso, sim, chegar lá."

Fonseca, contudo, disse controlar a empolgação depois do primeiro título. E falou em conquista de maturidade. "É um salto importante para mim em nível de maturidade. Precisa ter maturidade para fazer essa passagem do primeiro título. Agora é passado e agora vou focar no presente e no futuro."

O novo número 1 do Brasil fará sua estreia no Rio Open nesta terça, contra o francês Alexandre Müller. Ele garantiu estar totalmente recuperado das dores nas costas que atrapalharam seu rendimento na semifinal em Buenos Aires, no sábado.

"Estou ótimo fisicamente. Foi uma semana cansativa. Mas estou bem preparado. Falei com o médico, fisioterapeuta, preparador físico. Estou me sentindo super bem. A lesão já está praticamente zerada. Estou preparado para o jogo de amanhã", projetou o brasileiro.