Thiago Monteiro estreia com vitória no Rio Open; Felipe Meligeni e Gustavo Heide perdem

Terceiro melhor tenista brasileiro no ranking mundial, Thiago Monteiro estreou com vitória no Rio Open, nesta segunda-feira, enquanto Felipe Meligeni e Gustavo Heide acabaram eliminados logo na estreia do principal torneio do País.

Primeiro brasileiro a entrar em quadra, Felipe Meligeni, número 149 do ranking mundial, não impôs resistência ao casaque Alexander Shevchenko, 103º do mundo, caindo, em 2 sets a 0, após 1h26 de partida, com parciais de 6/4 e 6/2.

No primeiro set, Meligeni chegou a quebrar o saque do adversário no terceiro game, mas tomou o troco de imediato. Com saques irregulares, os dois jogadores sofreram quebras. Shevchenko obteve uma quebra no oitavo game, Meligeni devolveu no nono, mas o casaque fechou o set no décimo com nova quebra.

O começo do segundo set foi todo de Shevchenko, que abriu 3 a 0. Meligeni conseguiu reagir e quebrou o serviço do rival no quinto game, mas com problemas saque não conseguiu manter o serviço e acabou derrotado.

A primeira vitória brasileira veio com Thiago Monteiro, 99º do ranking, que teve de se esforçar muito para superar o argentino Facundo Diaz Acosta, 119 do mundo, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3), após 2h38 de jogo.

Com bom saque, Acosta dominou o primeiro set. Monteiro passou a ter bom aproveitamento no primeiro serviço durante o segundo set e equilibrou a disputa. A decisão foi para o tie-break do terceiro set, após os tenistas sacarem bem durante todo o tempo. O melhor preparo físico do brasileiro foi determinante para a vitória.

Número 162 do mundo, Gustavo Heide foi outro brasileiro a se despedir precocemente do Rio Open, ao ser superado pelo argentino Francisco Comesana por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 6/7 (7/9) e 6/3.