Arthur Elias exalta período de treino da seleção feminina e mira Copa América: 'Aprimorar jogo'

O técnico Arthur Elias já está reunido com as 30 atletas convocadas para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis. Com a prioridade voltada para disputa da Copa América, em julho, no Equador, ele quer aproveitar esse tempo para dar mais padrão à seleção brasileira feminina de futebol.

"Essa convocação somente para treinamento é fundamental. Uma equipe consegue aumentar sua performance quando há um equilíbrio entre treino e jogo. Você perde alguns aspectos importantes do treinamento, de orientações, de conexões se só jogar e não treinar. E se você só treinar e não jogar, perde-se ritmo. Esse período é importante para aprimorar o nosso jogo", afirmou.

Pelo calendário, o próximo desafio do Brasil na Datas Fifa vai ser em abril, quando a equipe nacional realizará dois amistosos contra a seleção dos Estados Unidos.

Elias comentou sobre a maior visibilidade que as atletas brasileiras estão tendo no mercado internacional de futebol e disse que a qualidade aqui no Brasil tem melhorado muito. Um exemplo disso está na própria lista de convocadas. Das 30 atletas relacionadas, 16 atuam em equipes do exterior.

"O talento nosso sempre foi indiscutível. Tivemos historicamente grandes jogadoras entre as melhores do mundo, como a Marta e outras tantas que a gente poderia citar aqui. O momento do futebol é aliar esse talento com organização e eficiência. Quando se tem resultado como o que se teve na Olimpíada de Paris (medalha de prata), isso chama a atenção do mercado", disse.

Arthur Elias também exaltou a iniciativa da CBF de retomar a Copa do Brasil Feminina já em 2025, depois de um hiato de oito anos. A competição agora terá 64 clubes, de todas as regiões, o dobro do número de clubes da última edição, de 2016.

"A Copa do Brasil tem um papel importante no nosso calendário, são mais jogos para as equipes, tem um papel muito importante para levar o futebol feminino a todas regiões. Vai fomentar e incentivar meninas à prática do futebol, vai levar prefeituras e desenvolver e dar mais espaços para o acesso ao futebol feminino, e isso trará cada vez mais respeito aos jogo das mulheres no Brasil", comentou.