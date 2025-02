Palmeiras rebate apelo de atletas contra grama sintética: 'Crítica rasa e sem base científica'

O Palmeiras se manifestou após uma série de jogadores do futebol nacional se posicionarem contra a utilização do gramado sintético no País. O clube, cujo estádio, o Allianz Parque, dispõe de campo artificial, afirma que as críticas de Neymar e outros craques são "rasas e sem base científica".

"O campo sintético do Allianz Parque é certificado pela Fifa, que realiza inspeções anuais desde a sua implementação, em 2020, a fim de aferir que o piso siga os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado", iniciou o clube.

"Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário: recente estudo publicado pela revista The Lancet Discovery Science aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais", continuou, fazendo referência à uma das principais publicações científicas no mundo.

Lucas Moura, um dos jogadores a se manifestarem contra o campo sintético, e Oscar, foram poupados no clássico com o Palmeiras, realizado no último domingo, no Allianz Parque, iniciando o confronto no banco de reservas. O São Paulo tem um histórico de lesões atuando no estádio do rival. O clube alviverde não acredita que as contusões ocorridas no estádio estejam ligadas ao uso do gramado sintético.

"Diferentes levantamentos realizados por veículos de imprensa mostram que o Palmeiras, ao longo dos últimos cinco anos, é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com menor número de lesões", disse o clube. "O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro; este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica", concluiu.