Água Santa e Inter de Limeira se enfrentam pela permanência na Série A do Paulistão

Em um duelo crucial para escapar da temida zona de rebaixamento, Água Santa e Inter de Limeira entram em campo nesta quarta-feira, às 18h30, na Arena Inamar, em Diadema. A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, promete muita emoção, com ambas as equipes lutando ponto a ponto para garantir a permanência na elite do futebol paulista.

O retrospecto é equilibrado entre os clubes, com quatro vitórias da Inter, cinco do Água Santa e um empate. Mas como os dois estão ameaçados de cair para a Série A2, este confronto está sendo chamado de 'Jogo da Morte'.

Lanterna da competição, a Inter de Limeira continua em busca da sua primeira vitória. Foram dez jogos, com seis empates e quatro derrotas. Se perder ficará com seis pontos e estará rebaixada.

Na última rodada, acabou superada pelo Velo Clube por 2 a 1, em Rio Claro. Há possibilidade, inclusive, de o rebaixamento ser concretizado com uma combinação de resultados nesta rodada.

A situação é parecida à do Água Santa, que também pode ter a queda decretada, caso perca e seus concorrentes vençam. Neste caso, Noroeste e Velo Clube precisariam vencer Santos e Guarani, fora de casa, respectivamente. O time de Diadema tem os mesmos seis pontos da Inter, e um 'cartel' de três empates, seis derrotas e uma vitória.

"São duas finais. Nosso futuro depende dessa partida. Vamos poder contar com o apoio dos nossos torcedores. Espero que eles possam comprar para nos empurrar. Uma vitória vai nos deixar um pouco mais tranquilos para a última rodada", analisou o treinador Pintado.

Assim com o Água Santa, a Inter poderá colocar em campo força máxima. O técnico Márcio Fernandes chegou para 'estancar o incêndio', mas ainda não venceu. O treinador deve apostar no entrosamento para tentar superar o adversário.

Como não tem retornos e muito menos desfalques por suspensão, o técnico Pintado deve coloca a campo um time bem semelhante daquele que acabou sendo superado pelo Santos por 3 a 1. O principal desafio do treinador é ajustar o setor ofensivo, um dos piores da competição.

"Não temos tempo. Precisamos dar uma resposta agora. Mas tenho total confiança que vamos conseguir tirar a Inter dessa situação. Já passei por momentos difíceis na carreira. Está sendo um desafio, mas vamos superá-lo", afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X INTER DE LIMEIRA

ÁGUA SANTA - Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Villian, Netinho e Marco Antônio; Davi Gomes, Willen e Gabriel Silva (Neilton). Técnico: Pintado.

INTER DE LIMEIRA - Igo Gabriel; Eduardo Porto, Gui Mariano, Roberto Rosa e Alysson Dutra; Marlon, Lucas Buchecha, Ramon e Albano; Ruan Ribeiro e Carillo. Técnico: Márcio Fernandes.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Inamar, em Diadema (SP).