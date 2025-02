Corinthians põe boa fase à prova na Venezuela em estreia na pré-Libertadores

O dia mais importante do ano chegou para os corintianos. O time do Parque São Jorge inicia a sua trajetória na Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Universidad Central, em Caracas, na Venezuela. O jogo é válido pela segunda fase do torneio. A partida de volta será na outra quarta-feira, na Neo Química Arena. Em caso de igualdade no confronto, a vaga na última etapa da fase preliminar será decidida nos pênaltis.

Vivendo grande fase, o Corinthians é o favorito para avançar. A equipe alvinegra mantém o bom desempenho da reta final de 2024, quando protagonizou arrancada histórica ao sair da zona de rebaixamento para conquistar uma vaga na Libertadores. Neste ano, já são oito vitórias em 11 jogos, com dois empates e apenas uma derrota.

Enquanto o grande dia não chegava, os comandados de Ramón Díaz garantiram a classificação antecipada às quartas de final do Paulistão, e aguardam a definição da fase de grupos para saber se pegam Mirassol ou Botafogo de Ribeirão Preto no mata-mata. O Corinthians alcançou a melhor campanha do Estadual rodando bastante o elenco e dosando a energia de seus principais jogadores neste início de temporada.

O Corinthians desembarcou na Venezuela ainda na segunda-feira com o elenco praticamente completo e terá força máxima para o confronto. As únicas ausências são o zagueiro Gustavo Henrique, que ainda se recupera de problema no músculo adutor da perna direita, e o centroavante Pedro Raul, que tem negociações com o Ceará e foi cortado por opção técnica. O volante Breno Bidon permaneceu na capital Caracas após a disputa do Sul-Americano Sub-20 e deve ser relacionado.

"Estamos com muitas expectativas, a torcida também, o Corinthians tem muita expectativa porque sabemos que temos um plantel de 'jerarquia'. Temos que melhorar algumas coisas, o jogo será mais agressivo, tático, e vocês vão notar quando jogarmos", disse Ramón Díaz, após o empate por 2 a 2 com a Portuguesa, no Pacaembu.

Esta será a quarta vez que o Corinthians vai disputar a pré-Libertadores. Em 2011, o time alvinegro tinha Ronaldo Fenômeno no ataque, mas caiu para o modesto Tolima, da Colômbia, após perder por 2 a 0 fora, e empatar sem gols no Pacaembu. O confronto marcou a primeira eliminação de uma equipe brasileira na história na fase preliminar.

Em 2015, o Corinthians passou com tranquilidade por outro colombiano, o Once Caldas, vencendo por 4 a 0 em casa, e empatando por 1 a 1 na volta. Cinco anos depois, o time alvinegro voltou a cair na pré-Libertadores, desta vez para o Guaraní, do Paraguai. Na ida, os paraguaios venceram por 1 a 0. O Corinthians até triunfou por 2 a 1 na volta, em São Paulo, mas foi eliminado por conta do gol qualificado, critério de desempate à época.

Assim como o Corinthians, o Universidad Central entrou na segunda fase da etapa preliminar da Libertadores. O clube, que disputa o torneio pela primeira vez, é um dos mais antigos da Venezuela, tendo sido fundado em 1950. A equipe do Caracas conquistou três títulos de destaque no país: a Primeira Divisão Amadora, em 1951 e 1953, e a liga venezuelana de 1957.

Para 2025, o Universidad Central passa por reformulações no elenco. Um dos principais destaques do time é o atacante colombiano Juan Zapata, que anotou 16 gols e deu seis assistências no último Campeonato Venezuelano, terminando na artilharia.

Quem passar do confronto entre Corinthians e Universidad Central vai enfrentar o vencedor do duelo equatoriano entre Barcelona e El Nacional.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD CENTRAL X CORINTHIANS

UNIVERSIDAD CENTRAL - Miguel Silva; Melendez, Maicol Ruiz, Carrillo e Simarra; Cuesta, Gonzalez, Granko e Zapata; Solé, Charles Ortiz. Técnico: Daniel Sasso.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, Venezuela (VEN).