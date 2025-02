Grêmio inicia trajetória por sexto título da Copa do Brasil contra o São Raimundo-RR

Segundo maior campeão, o Grêmio inicia sua trajetória na Copa do Brasil nesta quarta-feira, que terá outros nove jogos. Às 19h30, estará no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), onde encara o São Raimundo-RR, em jogo único da primeira fase.

Diferente dos anos anteriores, o time visitante, melhor posicionado no Ranking da CBF, não tem mais a vantagem do empate. Ou seja, em caso de igualdade após os 90 minutos, a definição da vaga vai para os pênaltis, medida que deve aumentar o número de surpresas na segunda fase.

O Grêmio já conquistou o torneio cinco vezes, em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016, sendo o segundo em número de títulos, ao lado do Flamengo. O Cruzeiro, com seis taças, é o maior campeão.

Além do Grêmio, o Ceará é outro clube da elite nacional a estrear, ao visitar o Sergipe, às 20h, no Batistão, em Aracaju (SE). A melhor campanha do time cearense foi em 1994, quando foi vice-campeão, perdendo a taça para o Grêmio.

Atlético-GO e Cuiabá também estavam na elite até 2024, mas caíram. Eles estreiam contra ASA-AL e Porto Velho-RO, respectivamente. Times tradicionais, como Sampaio Corrêa, Náutico e CSA também entram em campo. Outro destaque é o Capital-DF, que fará sua primeira participação da história ao receber a Portuguesa-RJ.

PREMIAÇÃO

Por participar da primeira fase, times da Série A já garantem R$ 1,54 milhão em premiação. Os da Série B ganham R$ 1,37 milhão, enquanto o restante R$ 830 mil. Se avançarem, ganham R$ 1,874 milhão, R$ 1,54 milhão e R$ 1 milhão, respectivamente.

A partir da terceira fase, porém, a premiação é igual para todos, iniciando em R$ 2,31 milhões. O campeão ganha R$ 77 milhões, enquanto o vice fica com R$ 33 milhões. Se um time da Série A for campeão, tendo jogado desde a primeira fase, acumulará R$ 101,2 milhões em premiação.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

15h30

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

19h

Santa Cruz-RN x Náutico-PE

19h30

Boavista-RJ x CSA-AL

São Raimundo-RR x Grêmio-RS

20h

Porto Velho-RO x Cuiabá-MT

Capital-DF x Portuguesa-RJ

Sergipe-SE x Ceará-CE

20h30

Trem-AP x Brusque-SC

21h

Independência-AC x Manaus-AM

21h30

ASA-AL x Atlético-GO