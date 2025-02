Santos busca time ofensivo e brilho de Neymar para bater Noroeste e encaminhar vaga no Paulista

A tão propalada filosofia ofensiva, que fez Pedro Caixinha ser contratado pela diretoria para substituir Fábio Carille, aliada ao brilho de Neymar, são as armas que o Santos pretende utilizar para tentar bater o Noroeste, nesta quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro.

O cenário tenso no clube, que deu brecha até para uma tentativa de invasão no CT, no último fim de semana, deu lugar a um ambiente mais tranquilo e confiante. Tudo isso graças a dois fatores: o triunfo de 3 a 1 sobre o Água Santa e o desempenho de Neymar, que marcou o primeiro gol em seu retorno ao Brasil.

Disposto a manter esse quadro favorável faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, Pedro Caixinha busca basear o seu time no ataque. Além do resgate de Neymar, que vem evoluindo e ganhando ritmo, o treinador português conta ainda com a agressividade de Soteldo para aumentar a pressão santista no campo adversário.

"Gostei muito do time. Fizemos o que treinamos. O time foi a imagem do que eu quero ver e executou o que planejamos. Força no ataque, pressão para recuperar a bola e ter sempre o gol adversário como objetivo", afirmou o comandante empolgado pelos 3 a 1 sobre o Água Santa.

Para dar ação às palavras, a estratégia já está decorada na cabeça do treinador. Neymar com liberdade no meio-campo e Soteldo solto no ataque para buscar movimentações que confundam a defesa adversária.

Completando a estratégia, Caixinha tem mais duas peças importantes. O recém-chegado Thaciano, que também tem facilidade para trabalhar como armador, e o centroavante Guilherme. Referência para os homens de meio-campo, o camisa 11 é o artilheiro do Campeonato Paulista com nove gols.

Com a Vila Belmiro como palco e a torcida fazendo o papel de 12º jogador, Caixinha tomou seus cuidados no treinamento para finalizar os preparativos para o confronto. Ele fez ajustes na movimentação e cobrou intensidade da equipe, principalmente quando a bola estiver com o adversário.

Líder do Grupo B com 12 pontos, o Santos vê uma situação de equilíbrio no que diz respeito à luta pela vaga às quartas de final. Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa, equipes que completam a chave, vêm na cola do time santista e aparecem empatados (todos com 11 pontos).

Mas se a confiança e o otimismo agora imperam na Vila Belmiro, o Noroeste vive sob pressão do outro lado. A derrota no último sábado para o Bragantino deixou a equipe de Bauru com sete pontos e na vice-lanterna do Grupo C. Para piorar, a equipe do interior ainda corre risco de rebaixamento.

Em meio a essas incertezas, o técnico Allan Aal vai armar o seu time na defesa em busca de, pelo menos, um ponto longe de seus domínios. "Nosso time é experiente para lidar com esse tipo de situação. O importante é não perder a confiança", afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X NOROESTE

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Soteldo, Guilherme e Thaciano. Técnico: Pedro Caixinha.

NOROESTE - Felipe Alves; Maycon, Rodolfo Filemon e Carlinhos; Cicinho, Dudu Mairaíma, Thiago Lopes, Denner e Maykon; Pedro, Felipe e Carlão. Técnico: Allan Aal.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).