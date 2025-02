Francês pede 'desculpas' por vitória e diz que João Fonseca 'será lenda do esporte'

O tenista francês Alexandre Müller foi o responsável pela primeira zebra desta edição do Rio Open. O número 60 do mundo eliminou o brasileiro João Fonseca, sensação do esporte brasileiro, e não deixou de perceber o impacto do resultado na torcida brasileira. Ao fim da partida, ele pediu "desculpas" pela vitória e disse que o jovem de 18 anos "será uma lenda do esporte" no futuro.

"Eu tenho certeza de que um dia ele será uma lenda do esporte porque é tão bom com tão pouca idade. Por isso estou muito feliz pela minha vitória. Um dia, quando eu já tiver parado de jogar, vou contar para os meus filhos que enfrentei João Fonseca na quadra central do Rio de Janeiro e venci", afirmou o francês, que, aos 28 anos, tem apenas um título de ATP.

Trata-se do mesmo número de conquistas do brasileiro, 10 anos mais jovem. Fonseca levantou seu primeiro troféu de nível ATP no último domingo, ao se sagrar campeão em Buenos Aires. A vitória em solo argentino aumentou ainda mais a expectativa pelas performances do carioca diante de sua torcida.

A derrota logo na estreia surpreendeu os quase 6.200 torcedores que encheram a quadra central do Rio Open. "Eu pediria desculpas à torcida. Peço desculpas para o torneio e para os brasileiros presentes pois Fonseca é uma super estrela. Eu queria vencer, dei o melhor de mim, os brasileiros verão o Fonseca por anos e anos ainda", ponderou.

Müller comentou também que a torcida, totalmente a favor do brasileiro, deixou a partida com clima mais pesado do que Copa Davis para o tenista de fora. "Em um jogo da Copa Davis sempre vai ter torcedores dos dois lados. Mas hoje só tinha brasileiros na arquibancada. Foi um pouco duro, mas uma grande experiência", afirmou.

Sobre seu desempenho, o francês exaltou sua estratégia de variações e dropshots. "A chave foi me manter focado em mim mesmo e não pensar no público que estava contra mim, apenas pensar na tática que eu precisava fazer em quadra para vencer o jogo e foi o que eu fiz hoje", declarou.