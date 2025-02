Guardiola admite ter 'mentido' sobre chance de 1% do City em jogo com Real na Liga dos Campeões

Após ter dito que o Manchester City tinha apenas 1% de chance de se classificar às oitavas de final da Liga dos Campeões no confronto com o Real Madrid, que acontece nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, Pep Guardiola, técnico do time inglês, admitiu ter "mentido" sobre a real possibilidade de sua equipe seguir no torneio europeu.

Em entrevista coletiva, o comandante catalão afirmou que recorreu a uma espécie de jogo mental após o revés de 3 a 2 na semana passada para os rivais espanhóis. Surpreso com a "previsão pessimista" de Guardiola, Carlo Ancelotti disse até que conversaria com o técnico adversário antes do duelo.

"Eu menti sobre a chance de 1%. Pela primeira vez, eu menti. Depois da derrota de 3 a 2 em casa, ninguém deu um centavo por nós. Não é o melhor resultado, mas podemos fazer isso (vencer na Espanha). Carlo (Ancelotti) não terá que me dizer nada antes do jogo", comentou Guardiola.

Questionado sobre o que o City precisa fazer para conseguir levar a melhor sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, o treinador foi direto ao ponto. "Tem que jogar com coragem, tem que ser você mesmo. Vamos precisar fazer uma partida quase perfeita", declarou.

A boa notícia fica por conta do norueguês Haaland. Autor dos dois gols do City no duelo de ida contra o Real Madrid, ele deixou o campo no fim de semana (vitória de 4 a 0 sobre o Newcastle) com dores no joelho. O atacante treinou normalmente nesta terça-feira e deve ser escalado.

Com o resultado negativo obtido em casa, o City entra no confronto desta quarta precisando de uma vitória por dois gols de vantagem para ficar com a vaga no tempo normal. Já os donos casa se garantem no torneio com um simples empate.