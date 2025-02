Estêvão vê Palmeiras forte contra Botafogo e exalta força da torcida: 'Jogamos por eles'

Fora da zona de classificação do Campeonato Paulista faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, e precisando reagir urgentemente para permanecer na competição, o Palmeiras trabalhou nesta quarta-feira, na Academia de futebol, centrando foco no duelo com o Botafogo, que acontece na quinta, no Allianz. Principal nome do time, Estêvão vê a equipe pronta para reagir.

"A gente sabe no que está pecando e o que temos de fazer dentro de campo para ter bons resultados. Estamos trabalhando todos os dias e vamos buscar mais um bom resultado na quinta, e também no domingo, para garantirmos a classificação", disse o atleta em tom confiante.

Apesar da pouca idade, 17 anos, o atacante já conquistou uma grande identificação com a torcida. Aproveitando o fato de o Palmeiras jogar em casa, ele fortaleceu essa conexão com os torcedores palmeirenses.

"Jogamos por eles. A torcida é importantíssima. Quando estamos conectados, aquela energia dentro do Allianz Parque é fundamental para darmos alegria a eles e mostrar um bom futebol dentro de campo. Então, buscamos isso, mais uma vitória e queremos fazer um grande jogo", comentou o atleta.

Recuperado de uma amigdalite, ele disse estar confiante na evolução do grupo e afirmou que o elenco está focado. "Estou 100% recuperado e comprometido para conseguir mais três pontos. O time teve uma pré-temporada curta para se adaptar às necessidades físicas e técnicas mas estamos nos dedicando ao máximo".

No treino desta quarta, os trabalhos foram direcionados à parte tática. O elenco realizou um trabalho posicional com opções de movimentação e jogadas. Além desses ajustes, comandou ainda um coletivo em espaço reduzido.

Com 17 pontos e um aproveitamento de 56%, o Palmeiras ocupa a terceira posição no Grupo D. Além do Botafogo, rival desta quinta, o Palmeiras terá como adversário na última rodada do Paulista, o Mirassol, fora de casa.