Lookman rebate duras críticas do técnico da Atalanta após pênalti perdido: 'Desrespeitosas'

O atacante Ademola Lookman, da Atalanta, reprovou os comentários ácidos do técnico Gian Piero Gasperini sobre o pênalti perdido pelo nigeriano na derrota por 3 a 1 para o Club Brugge, da Bélgica, na terça-feira, pela Liga dos Campeões, resultado que eliminou a equipe italiana da competição.

Lookman foi acionado no intervalo da partida e anotou um gol que reacendeu as esperanças do conjunto de Bérgamo, que precisavam marcar mais três vezes, mas a penalidade defendida pelo goleiro Simon Mignolet, aos 16 minutos do segundo tempo, praticamente minou a reação do time da casa. Gasperini culpou o nigeriano pela inesperada derrota.

"Lookman não deveria ter cobrado aquele pênalti, ele é um dos piores cobradores de pênalti que já vi", afirmou o treinador após a partida. "Ele tem um histórico sinceramente terrível. Mesmo nos treinos, ele converte muito poucos deles. Retegui e De Ketelaere estavam lá, mas Lookman, em um momento de entusiasmo após marcar, decidiu pegar a bola e esse foi um gesto que eu não apreciei nem um pouco."

Nesta quarta-feira, Lookman respondeu, nas redes sociais, que tais comentários eram "profundamente desrespeitosos". "Fico triste em um dia como este ter de escrever esta declaração, principalmente por causa do que conquistamos juntos como um time e como uma cidade", disse o atleta. "Tive de lidar com muitas dificuldades desde que cheguei, mas nunca expus porque o time vem primeiro e precisa ser protegido. O que torna o que aconteceu na noite passada ainda mais doloroso."

"Junto com nossos fãs incríveis, nós como um time também estamos sofrendo com o resultado da noite passada. Durante a partida, o cobrador de pênaltis designado me instruiu a cobrar o pênalti e, para apoiar o time, assumi a responsabilidade", acrescentou. "A vida é sobre desafios e transformar dor em poder, o que continuarei a fazer."

Lookman virou sensação na Atalanta depois de marcar três gols na final da Liga Europa da última temporada diante do Bayer Leverkusen, encerrando a tentativa do clube alemão de terminar a temporada invicto.