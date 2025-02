João Fonseca recebe convite para jogar chave principal do Masters de Indian Wells

Um dia após se despedir na estreia no Rio Open, João Fonseca recebeu convite para jogar a chave principal do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Com o chamado "wild card", divulgado nesta quarta-feira, o jovem de 18 anos não precisará jogar o qualifying, a fase preliminar que dá vaga na chave mais importante.

O convite vai reduzir o desgaste físico do brasileiro, que evita assim disputar as três partidas do quali. Também receberam "wild cards" a local Venus Williams, a checa Petra Kvitova e o jovem Learner Tien, rival e tenista da mesma geração que Fonseca.

O Masters de Indian Wells começa no dia 5 de março e será o próximo torneio do calendário do jovem brasileiro. Depois ele disputará o Masters de Miami, a partir do dia 19, já com lugar assegurado na chave principal, com base em seu ranking - é o atual 68º do mundo. Esta vaga também foi confirmada nesta quarta-feira.

Ao anunciar os convites, a organização de Indian Wells classificou Fonseca e Tien como "estrelas adolescentes em ascensão" no circuito. "Fonseca, de 18 anos, acaba de conquistar seu primeiro título ATP no Argentina Open de 2025, onde se tornou o mais jovem brasileiro a conquistar um título ATP na Era Aberta e o 10º mais jovem titulado na história do Tour", registrou o torneio.

O carioca de 18 anos ganhou os holofotes do tênis entre o fim do ano passado e o início de 2025. Ele ganhou dois torneios em sequência e acumulou 14 vitórias consecutivas. No domingo passado, levantou seu primeiro troféu de nível ATP ao se sagrar campeão em Buenos Aires, na Argentina.

Com o título, as expectativas sobre seu desempenho diante dos seus conterrâneos cresceu no início da semana. Fonseca, contudo, acabou sofrendo uma dura derrota logo em sua primeira partida no Rio Open. Na noite de terça-feira, ele foi superado pelo francês Alexandre Müller, número 60 do mundo, por 2 sets a 0.