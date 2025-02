Liverpool busca empate diante do Aston Villa e abre oito pontos na liderança do Inglês

O Liverpool entrou em campo nesta quarta-feira, em partida adiantada da 29ª rodada do Campeonato Inglês, com a possibilidade de ampliar para dez pontos sua vantagem na liderança. Em um duelo animado, a equipe vermelha saiu na frente, levou a virada e buscou o empate por 2 a 2, segurando-se nos minutos finais, no Villa Park Stadium, em Birmingham, para ampliar sua invencibilidade na competição para 22 jogos.

Assim, o líder do Inglês chegou a 61 pontos, oito a mais que o vice-líder, Arsenal, que soma 53, mas com um jogo a menos. O Aston Villa, por sua vez, ocupa o meio da tabela, com 39 pontos, na nona posição. O empate acabou de bom tamanho para ambos.

O primeiro tempo foi bastante agitado. Mesmo atuando fora de casa, a equipe comandada por Arne Slot tomou a iniciativa e, com forte pressão na saída de bola, deixava os anfitriões acuados no campo de defesa. Em menos de dez minutos, Van Dijk e Diogo Jota desperdiçaram boas chances de abrir o placar.

A pressão do líder do campeonato continuou até os 28 minutos, quando Diogo Jota aproveitou uma falha defensiva de Andrés García e rolou para Salah, livre no meio da área, escolher o canto e abrir o placar, anotando seu 24º gol no Campeonato Inglês.

Em desvantagem, o Aston Villa reagiu rapidamente e passou a se arriscar no ataque. A equipe do técnico Unai Emery aproveitou duas bolas paradas para virar o placar ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Rashford cobrou falta na área e, após uma série de toques pelo alto, Tielemans aproveitou a sobra e finalizou sem chance para Alisson. Nos acréscimos, Digne cruzou na área e Watkins cabeceou no canto esquerdo de Alisson.

O time da casa voltou melhor do intervalo e, logo aos 4 minutos, quase ampliou a vantagem com Rashford, que aproveitou uma saída errada de Alisson do gol e tentou marcar por cobertura, mas Konaté apareceu quase em cima da linha para cabecear pela linha de fundo.

Passado o susto, o Liverpool deteve a posse de bola, mas apostava nas jogadas em profundidade, com pouca criatividade na construção. Quando, enfim, trabalhou a bola com passes curtos, o conjunto vermelho acertou o travessão, com Diogo Jota, aos 14 minutos, e chegou ao empate, na jogada seguinte, com Alexander-Arnold, que finalizou após tabelar com Salah e contou com um desvio para enganar o goleiro argentino Dibu Martínez: 2 a 2.

A partir daí, o Liverpool foi dominante em busca da virada, desperdiçando chances claras com Jota, Darwin Núñez e Szoboszlai. O Aston Villa aproveitou os espaços, arriscou-se na frente na reta final da partida e só não venceu porque os chutes de Rogers e Malen, nos acréscimos, caprichosamente passaram perto do alvo.

As duas equipes retornam a campo neste final de semana, para a disputa da 26ª rodada do Inglês. No sábado, o Aston Villa joga novamente em casa, diante do Chelsea, às 14h30 (horário de Brasília). O Liverpool, por sua vez, visita o Manchester City no domingo, às 13h30, no Etihad Stadium.