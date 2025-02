Botafogo inicia disputa pelo inédito título da Recopa Sul-Americana em visita ao Racing

O Botafogo quer acrescentar mais um troféu internacional para a sua coleção. Nesta quinta-feira, o clube carioca encara o Racing, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, no estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG), às 21h30. A partida reúne os atuais campeões da Copa Libertadores, os brasileiros, e da sul-americana, o clube argentino, principais torneios do continente.

O jogo de volta será disputado na outra quinta-feira, dia 27, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Após os dois jogos, o campeão será o time que tiver mais pontos ou melhor saldo de gols. Em caso de igualdade, o campeão será conhecido na disputa dos pênaltis.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão no ano passado, o Botafogo ainda não "entrou em campo" em 2025. Além da perda de vários campeões como Luiz Henrique, Júnior Santos e Almada, ficou sem o técnico Artur Jorge, que aceitou uma proposta milionária para trabalhar no Catar.

Carlos Leiria, do time sub-20, vinha comandando o time, alguns jogos com reservas e poucos com os titulares, mas o Botafogo está praticamente fora das semifinais do Campeonato Carioca. Anunciado na semana passada como auxiliar técnico permanente, Cláudio Caçapa vai dirigir a equipe carioca neste jogo decisivo.

A principal novidade é a provável estreia de Jair, ex-Santos. O zagueiro de 19 anos estava defendendo a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20 e deve ser titular ao lado de Alexander Barboza. Bastos e David Ricardo, que atuam no mesmo setor, não foram relacionados. O primeiro está se recuperando de um trauma no joelho esquerdo, enquanto o segundo não foi relacionado por conta de dores no tornozelo.

No ataque, o técnico Cláudio Caçapa não terá Artur à disposição. O atacante, que recentemente se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda, não está mais sentindo dores na região, mas será preservado pela comissão técnica. Com isso, Rafael Lobato deve formar o ataque ao lado de Matheus Martins e Igor Jesus.

O atacante Nathan Fernandes, reforço vindo do Grêmio, que também estava representando a seleção brasileira sub-20, foi inscrito na Recopa, mas não viajou para a Argentina. Como ele se recuperou há pouco tempo de uma lesão grau 1 na coxa direita, ficou no Rio de Janeiro fazendo trabalhos físicos de olho no jogo de volta. Ele ainda não estreou.

Peça importante no meio-campo, Gregore cumprirá suspensão, porque recebeu cartão vermelho no duelo contra o Atlético-MG, pela final da Libertadores do ano passado. Sem o volante, Allan deve ser o escolhido para atuar junto com Marlon Freitas.

Cláudio Caçapa comentou sobre a importância do jogo, primeira parte da disputa de um título inédito e que pode representar uma virada de página após um começo de ano conturbado. "Nosso próximo jogo é essa final tão esperada. Eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse jogo histórico. É a continuidade do que foi feito em 2024 e podendo já ser campeão no início de 2025. Nada melhor do que ser campeão".

O Racing também está pressionado por seus torcedores em decorrência de um início de temporada irregular. A equipe vem de duas derrotas consecutivas, contra Tigres e Argentinos Juniors, ocupando o 11° lugar do Campeonato Argentino.

Desfalques na última partida, o meia Luciano Vietto e o atacante Adrian Martinez retornam e devem estar entre os titulares. Velho conhecido do futebol brasileiro por sua passagem pelo Atlético-MG, o meia Matías Zaracho também é uma das armas do setor ofensivo.

O experiente zagueiro Agustín García Basso, com um trauma na perna direita, não estará à disposição do técnico Gustavo Costas. Além dele, o volante Santiago Sosa, que se recupera de uma torção no tornozelo direito, também é desfalque.

Germán Conti, que tem passagens por América-MG e Bahia, pode ser uma surpresa no setor defensivo. No meio-campo, Bruno Zuculini, ex-Manchester City, disputa uma vaga no time titular com Almendra.

FICHA TÉCNICA

RACING X BOTAFOGO

RACING - Gabriel Arias; Cesare, Colombo (Conti) e Quirós; Martirena, Nardoni, Almendra (Zuculini) e Luciano Vietto; Solari, Matías Zaracho e Adrian Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Cláudio Caçapa (Interino).

ÁRBITRO - Felipe González (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG).