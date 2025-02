Perto da classificação, São Bernardo visita a Portuguesa, também na briga por vaga nas quartas

Segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, o São Bernardo pode confirmar sua participação na próxima fase nesta 11ª rodada. Com cinco pontos na frente do Palmeiras - terceiro colocado - um empate diante da Portuguesa, nesta quinta-feira, às 21h35, no Pacaembu, garante o time do ABC Paulista nas quartas de finais pelo Grupo D.

O São Bernardo soma 22 pontos e vem de duas vitórias seguidas - Noroeste e Guarani - e lidera o Grupo D, o mais difícil do estadual, com vantagem pequena para a Ponte Preta, vice-líder, e cinco do Palmeiras, que tem 17, e pode ficar de fora das quartas de final.

Do outro lado, a Portuguesa também luta pela sua classificação. No Grupo B, o mais embolado do Paulistão, entra na rodada com 11 pontos e sonhando em avançar. Mas sabe que necessita ganhar após três empates seguidos, o último um 2 a 2 contra os reservas do Corinthians, também no Pacaembu.

O técnico Cauan de Almeida não terá desfalque disciplinar ou por lesão. A única dúvida é no meio de campo. No empate contra o Corinthians, o treinador optou por Fernando Henrique no lugar de Hudson, por uma questão tática. Já na lateral esquerda, o jovem Talles ganhou a disputa contra o experiente Alex Silva e começará mais uma vez como titular.

"A gente faz os ajustes necessários e tenta evoluir a equipe em todos os aspectos. Não temos tempo para treinar, então fazemos o possível e o impossível. Temos que elogiar muito o grupo de jogadores, que entende aquilo que pedimos e as mudanças estratégicas", frisou o treinador.

Do outro lado, o técnico Ricardo Catalá terá um retorno e uma baixa no São Bernardo. De volta após cumprir suspensão, o zagueiro Augusto retoma a vaga na defesa ao lado de Matheus Salustiano e Hélder. Por outro lado, ele perdeu o ala esquerdo Pará, que levou o terceiro amarelo diante do Guarani. Reserva imediato, Arthur Henrique assume a posição.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA X SÃO BERNARDO

PORTUGUESA - Rafael Santos; Talles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Tauã, Fernando Henrique (Hudson) e Cristiano; Jajá Silva, Renan Peixoto e Maceió. Técnico: Cauan de Almeida.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Arthur Henrique; Fabricio Daniel, Rodolfo e Léo Jabá. Técnico: Ricardo Catalá.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

HORÁRIO - 21h35.

LOCAL - Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo (SP).