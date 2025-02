Ancelotti compara Mbappé a Cristiano Ronaldo após duelo com o City: 'Pode chegar ao nível dele'

Protagonista e decisivo na vitória de 3 a 1 sobre o Manchester City nesta quarta-feira, em jogo que garantiu a permanência do Real Madrid na Liga dos Campeões, Mbappé ganhou fartos elogios de Carlo Ancelotti. Encantado com a atuação do jogador francês, o técnico italiano afirmou que ele tem tudo para chegar ao nível de Cristiano Ronaldo. O português é o maior goleador de todos os tempos da equipe merengue com 451 gols em 438 partidas.

"O Mbappé tem qualidade para atingir seus números, mas precisa trabalhar muito, porque Cristiano Ronaldo estabeleceu uma meta muito alta. Ele está muito à vontade para jogar aqui e creio que tem tudo para atingir esse nível de excelência", afirmou o comandante italiano.

Apesar de ainda estar satisfeito pela euforia de uma classificação emblemática sobre o rival inglês, Ancelotti disse que o desempenho irregular do time espanhol na fase de grupos (terminou em 11º lugar) deixou ensinamentos. Sem conseguir um lugar entre os oito primeiros colocados, a equipe espanhola teve de encarar os dois jogos dos playoffs diante do Manchester City.

"Não é nada positivo ter de passar pela fase eliminatória. Tivemos de fazer dez jogos para chegar às oitavas. E agora é que vem a fase mais difícil. É quando realmente a temporada começa. Não podemos parar e vamos continuar trabalhando", comentou.

Astro da partida pelos três gols marcados no Santiago Bernabéu, Mbappé comentou que uma possível artilharia do torneio é algo secundário nos seus planos com a camisa do Real Madrid. "Fui o artilheiro no passado (pelo Paris Saint-Germain) e não ganhei. Não me importa ser o artilheiro, mas sim ganhar títulos", disse o astro francês.

A equipe de Ancelotti agora volta seu foco para o Espanhol e a ordem e voltar a vencer. Nos últimos três compromissos pelo Campeonato Nacional, o clube sofreu uma derrota e acumulou mais dois empates. O reflexo disso foi a perda da liderança isolada.

Na classificação, o Real aparece empatado em pontos com o Barcelona (51), mas fica em segundo lugar nos critérios de desempate por ter menos vitórias que o rival catalão (15 a 16). No domingo, a equipe entra em campo para enfrentar o Girona no Santiago Bernabéu.