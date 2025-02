Técnico do Guarani cobra mudança de postura do elenco antes de enfrentar o Corinthians

O técnico Maurício Souza reconheceu a queda de rendimento do Guarani nesta reta final da fase de classificação do Campeonato Paulista e destacou a necessidade de ajustes imediatos antes do confronto decisivo contra o Corinthians, pela 12ª rodada, neste domingo.

Após um bom início no Estadual, a equipe de Campinas tem demonstrado oscilações, o que preocupa a comissão técnica. Maurício Souza apontou a dificuldade em manter o nível de intensidade ao longo das partidas.

"É notório que oscilamos na competição. Contra o São Bernardo, tivemos bons momentos, mas não conseguimos manter. Não temos tempo para grandes correções, então trabalhamos muito com vídeos e ajustes práticos no campo. Nos últimos jogos, perdemos um pouco da nossa essência", analisou o treinador.

O Guarani viu sua sequência sem vitórias no Campeonato Paulista aumentar após o empate por 1 a 1 contra o Velo Clube, na noite desta quarta-feira, no Brinco de Ouro. Com o resultado, o time de Campinas chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer, ligando o alerta na reta final da fase de grupos.

O empate deixou o Guarani com 12 pontos, colocando em risco sua permanência no G-2 do Grupo B. Maurício Souza também comentou sobre o desgaste da equipe e o curto intervalo entre as partidas, fator que pode pesar na reta final. O Guarani volta a campo no domingo, às 18h30, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. A equipe campineira precisa pontuar para seguir firme na briga pela classificação às quartas de final do Paulistão 2025.

"Agora precisamos descansar. No sábado estaremos um pouco mais recuperados, mas ainda é um dia antes do jogo. Tanto Bragantino quanto Portuguesa tiveram mais tempo de preparação para esta rodada. Não é desculpa, mas nessa altura do campeonato isso faz diferença", avaliou.