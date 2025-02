Time de Messi vence jogo disputado com sensação de -24ºC: 'Não sentia os pés'

Enquanto no verão brasileiro as temperaturas parecem cada vez mais elevadas, fora do País, alguns lugares estão enfrentando sensações térmicas negativas. É o caso de Kansas City, nos Estados Unidos, que foi palco do confronto entre Inter Miami e Sporting Kansas City pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Concacaf, realizado nesta quarta-feira.

Em campo, Lionel Messi e os demais jogadores tiveram de enfrentar uma sensação térmica próxima a -24°C. "Nunca senti tanto frio. Lá fora não sentíamos as extremidades do corpo. Depois de cinco ou dez minutos você não conseguia mais sentir os pés. É muito difícil", afirmou Javier Mascherano, atual treinador do time da Flórida.

No meio de um inverno rigoroso, a região da cidade está sob alerta de frio extremo. Isso obrigou os atletas a se vestirem adequadamente para a partida. Além das mangas compridas e da calça por debaixo do uniforme, alguns - como o próprio capitão argentino - usaram ainda gola e luvas. Messi foi visto também sendo auxiliado pela comissão técnica do Inter Miami, que colocou algo semelhante a um gel térmico em suas mãos no meio do jogo.

Mesmo que em péssimas condições térmicas, a equipe de Miami venceu o primeiro confronto sobre o Sporting Kansas City por 1 a 0. Foi o próprio Messi quem marcou o único gol da partida, ainda no início do segundo tempo.

O jogo de volta entre os dois clubes acontece na próxima terça-feira, 25, na casa do Inter Miami, em Fort Lauderdale. A disputa é por uma vaga nas oitavas de final do torneio, que acontecerão apenas no início de março.