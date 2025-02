Técnico na França, ex-zagueiro do Corinthians é alvo de polêmica por comentário sexista

Zagueiro campeão nacional pelo Corinthians em 1998 e com passagens pela seleção, o brasileiro Cris, hoje técnico no futebol francês, se transformou em alvo de uma polêmica por um comentário sexista feito ao seus jogadores antes de uma partida.

O treinador do Châteauroux, time da terceira divisão da França, convocou seus atletas durante uma preleção a enfrentar o adversário como, segundo ele, se deve abordar uma mulher. "Quando você vai para a balada e encontra uma garota, você tem vontade de f... com ela. E hoje é isso, nós temos que olhar no olho pra f... com eles."

Ao final da preleção, que foi gravada em vídeo e publicada no perfil do próprio clube no TikTok, o brasileiro ainda faz um gesto simulando uma ereção, arrancando risos de alguns dos presentes.

Cris foi ameaçado de punição pelas palavras utilizadas. Ele acabou se desculpando pelos "comentários impróprios e linguagem inapropriada" e foi absolvido pelo conselho de ética da Federação Francesa de Futebol. A entidade lamentou o teor da conversa do técnico com os jogadores e encorajou os clubes a controlarem melhor os conteúdos publicados nas redes sociais.

Cris foi revelado em 1995 pelo Corinthians e ainda atuou no Cruzeiro antes de se transferir para a Europa, onde defendeu Bayer Leverkusen, Lyon e Galatasaray. Jogou também no Grêmio e no Vasco. Ele começou a carreira de treinador na base do Lyon, em 2017, e tem passagens pelas equipes principais de clubes menores da França. Seu atual time, o Châteauroux, é o lanterna da terceira divisão do País.