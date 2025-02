Luxemburgo fará parte de programa de Galvão Bueno na Band com Casagrande e Falcão

Sem clube desde que foi demitido do Corinthians em 2023, Vanderlei Luxemburgo aceitou o convite da Band e fará parte da programação da emissora. Ele foi contratado para integrar o 'Galvão e Amigos', programa comandado por Galvão Bueno que irá ao ar nas noite de segunda-feira, com estreia prevista para 31 de março, às 22h30.

A informação foi divulgada inicialmente pela 'Folha de S. Paulo' e confirmada pelo 'Estadão'. O famoso treinador, multicampeão com diferentes clubes, mas contestado há anos por não ter se atualizado, estará ao lado do jornalista Mauro Naves e dos ex-jogadores Paulo Roberto Falcão e Walter Casagrande, todos que trabalharam por muito tempo com Galvão Bueno na Globo e que são amigos de décadas do narrador.





O programa, a ser exibido na Band semanalmente, será no estilo 'Bem, Amigos!', que era comandado por Galvão no SporTV entre 2003 e 2022. O experiente locutor, de 74 anos, não vai narrar eventos na emissora. Ele segue na ativa como narrador, mas apenas no Amazon Prime Video, com quem assinou para ser a voz dos jogos exclusivos da plataforma de streaming no Brasileirão de 2025.





Luxemburgo participou de vários programas em que se discute futebol na televisão brasileira e também comentou partidas como convidado na Globo e na extinta Fox Sports durante as Copas do Mundo de 2014 e 2018, entre outras emissoras. Será, porém, a primeira vez em que estará no elenco fixo de um programa na TV aberta.





Luxa, que tem empresas no Tocantins - entre seus principais negócios está a TV Jovem, afiliada da TV Record, indicou em 2022 que estava na iminência de se aposentar. No ano seguinte, porém, mudou de ideia para treinar o Corinthians, no qual teve uma jornada malsucedida. Nos últimos meses, ele já vinha comentando temas ligados ao futebol brasileiro que julga serem relevantes, como a campanha de atletas contra o gramado sintético, só em que em seus perfis nas redes sociais.





Um dos maiores campeões da história do futebol brasileiro, Luxemburgo é técnico há mais de 40 anos. Ele ergueu taças no comando de Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Santos e Flamengo, entre outros times. Também treinou a seleção brasileira e o Real Madrid, este sem muito sucesso.