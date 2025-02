Mascherano, técnico do Inter Miami, diz que grupo com Palmeiras no Mundial não dá 'sustos'

O técnico do Inter Miami, o ex-volante argentino Javier Mascherano, analisou em entrevista à Fifa os adversários da equipe norte-americana na fase de grupos do Mundial de Clubes deste ano. O time de Lionel Messi e Luis Suárez enfrentará Palmeiras, Porto e Al Ahly no Grupo A.

"Em um Mundial sempre se encontra com os melhores clubes do mundo. Acabamos em um grupo que por nomes talvez não dê tantos sustos como outros. Mas por rendimento é um grupo duro", declarou o ex-jogador de Corinthians, Barcelona e Liverpool.

"Vi o Al Ahly na Copa Intercontinental. Do Porto e do Palmeiras temos um conhecimento muito maior por poder vê-los muito mais. Temos a esperança de poder chegar em boa forma nesta competição e tentar fazer o melhor possível. É um desafio enorme para nós, sobretudo para um clube que tem tão pouco tempo de vida", acrescentou Mascherano.

O Mundial de Clubes começa em 15 de junho deste ano e será disputado nos Estados Unidos, com oito grupos de quatro equipes cada. Além do Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo serão os representantes brasileiros na competição.

O Palmeiras estreia no dia 15 de junho, contra o Porto, e enfrenta o Al Ahly, em 19 de junho, as duas partidas em Nova Jersey. A participação na fase de grupos acaba em 23 de junho, contra o Inter Miami, em Miami.

GRUPOS DO MUNDIAL:

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami;

Grupo B: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders;

Grupo C: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica;

Grupo D: Flamengo, Espérance, Chelsea e Leon;

Grupo E: River Plate, Urawa Reds Diamonds, Monterrey e Inter de Milão;

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns;

Grupo G: Manchester City, Wydad, Al Ain e Juventus;

Grupo H: Real Madrid, , Al Hilal, Pachuca e Salzburg.