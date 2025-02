Red Bull Bragantino amplia jejum do Mirassol e assume a vice-liderança do Grupo B

Depois de um início ruim e preocupante, o Red Bull Bragantino recuperou o fôlego na reta final do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o time de Bragança Paulista conquistou sua segunda vitória seguida e assumiu a vice-liderança do Grupo B, ao derrotar o Mirassol, por 3 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada. O resultado ampliou a crise no time de Eduardo Barroca, que chegou a terceira derrota seguida.

Com gols de Jhon Jhon, Vinicinho e Isidro Pitta, o Red Bull Bragantino chegou a 14 pontos, na vice-liderança do Grupo B e dependendo só de si para avançar. Para isso, precisa vencer a Ponte Preta na última rodada, em Campinas, ou torcer para tropeços de Guarani e Portuguesa.

Já o Mirassol não vence há cinco rodadas e aumentou a pressão sobre o técnico Eduardo Barroca. Apesar do jejum, o time é o segundo colocado do Grupo A, com 16 pontos.

O jogo começou movimentado, com as duas equipes ofensivas. Quem deu as caras primeiro foi o Mirassol, em cobrança de falta de Reinaldo, defendido por Cleiton. Na resposta, o Red Bull Bragantino foi mais efetivo e abriu o placar aos 13 minutos. Vinicinho cruzou para Jhon Jhon cabecear e o Muralha aceitou.

O gol não mudou o panorama da partida. O time visitante foi em busca do empate, mas Cleiton novamente apareceu bem nos chutes de Yuri Castilho e Reinaldo. Na reta final, novamente os donos da casa foram letais. Desta vez invertendo os papéis, Jhon Jhon cruzou rasteiro e Vinicinho completou para as redes, aos 45.

Na segunda etapa, com 10 minutos, o Red Bull Bragantino foi encaminhando sua vitória. Vinicinho foi derrubado na área por Lucas Ramon e o juiz assinalou o pênalti. Isidro Pitta chamou a responsabilidade e marcou o terceiro.

O Mirassol sentiu o golpe e só foi se encontrar em campo depois dos 20 minutos, quando Clayson cabeceou no travessão. O lance não mudou o panorama do duelo. O Red Bull Bragantino começou a priorizar a posse de bola e controlou o resultado até o apito final.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 3 X 0 MIRASSOL

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Sant'Anna (Eduardo Santos), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Gabriel, Matheus Fernandes (Laquintana) e Lucas Evangelista (Gustavinho); Jhon Jhon, Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Vinicinho.Técnico: Eduardo Seabra.

MIRASSOL - Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Danielzinho (Roni), Neto Moura, Gabriel (José Aldo) e Chico Kim (Clayson); Negueba (Daniel Borges) e Yuri Castilho (Rafa Silva). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Jhon Jhon, aos 13, e Vinicinho, aos 45 minutos do primeiro tempo. Isidro Pitta, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel (Red Bull Bragantino); Neto Moura, José Aldo e Roni (Mirassol).

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor (SP).

RENDA - R$ 65.765,00.

PÚBLICO - 2.983 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).