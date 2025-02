Marcelo Melo e Rafael Matos garantem vaga na semifinal de duplas do Rio Open

Os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos garantiram presença nas semifinais do Rio Open, nesta quinta-feira, com vitória sobre o holandês Jean-Julien Rojer e o português Francisco Cabral, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19 de jogo.

Na disputa por uma vaga na decisão de duplas, Melo e Matos terão pela frente a dupla formada pelo italiano Luciano Darderi e o argentino Mariano Davone, que venceram os também brasileiros Orlando Luz e Felipe Meligeni por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 10/6. O duelo está previsto para esta sexta-feira por volta das 20 horas.

O grande público presente na Quadra 1 empurrou Melo e Matos para mais uma bela vitória na competição. Eles souberam superar um break-point no segundo game do primeiro set. No sétimo game, o dueto brasileiro conseguiu a quebra de serviço para fechar a parcial no décimo game.

O desempenho brasileiro no segundo set foi muito semelhante, ao ter de segurar três break-point no segundo game para mais uma vez quebrar o serviço dos rivais no sétimo e fechar o jogo, desta vez, no nono game.

O Brasil só conseguiu um lugar na decisão de duplas na história do Rio Open. Foi com Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva, que chegaram ao vice-campeonato em 2019.