São Bernardo empata no final com a Portuguesa a antecipa vaga nas quartas do Paulistão

O São Bernardo estragou a festa da Portuguesa, ao conseguir o gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo, nesta quinta-feira, na Arena Mercado Livre Pacaembu, no fechamento da 11ª rodada do Campeonato Paulista. O empate por 1 a 1 antecipou a classificação do time do ABC nas quartas de final do Paulistão, deixando a Portuguesa ainda na briga por uma vaga.

Este ponto conquistado nos acréscimos deixou o São Bernardo com 23 pontos na liderança do Grupo D. ele até pode ser igualado em pontos pelo Palmeiras, porém, tem vantagem no número de vitórias: 7 a 5. A segunda vaga, portanto, será disputado pelo Palmeiras, com 20, e a Ponte Preta, com 22.

Na rodada final, domingo, o São Bernardo apenas cumpre tabela com o São Paulo, podendo assegurar a primeira posição para jogar em casa na segunda fase. O Palmeiras vai ter que ganhar fora do Mirassol e torcer por um tropeço da Ponte Preta, em Campinas, diante do Red Bull Bragantino.

A Lusa não perde há seis rodadas, soma 12 pontos e ocupa o quarto lugar no equilibrado Grupo B, onde todos os quatro times ainda podem avançar de fase. O Santos lidera com 15, seguido pelo Red Bull Bragantino, com 14, e o Guarani, com 12, em terceiro, ainda pode sonhar.

Na última rodada, a Portuguesa vai até Bauru, precisando vencer o Noroeste, ameaçado pelo rebaixamento, para depois torcer pelo tropeço de pelo menos dois de seus concorrentes diretos.

Se no primeiro tempo não saiu gol, pelo menos não faltou disposição dos dois times, que tentaram as jogadas e as finalizações. Mas foi um jogo equilibrado, com cada time tendo metade da posse de bola. A Portuguesa armada por Cauan de Almeida no tradicional 4-3-3, diante do São Bernardo esquematizado no 3-4-3.

A melhor chance para marcar foi da Portuguesa. Após um cruzamento do lado esquerdo, a bola sobrou do outro lado para um voleio de Gustavo Talles. O goleiro Alex Alves fez o bloqueio no alto e conseguiu desviar a bola para fora com um toque de braço.

Os técnicos não promoveram mudanças no intervalo, mas a novidade inicial do segundo tempo foi a Portuguesa com uniforme diferente, todo de branco - camisa, calções e meias e com duas faixas transversais de cores vermelha e verde.

Nos primeiros minutos, a Lusa finalizou duas vezes de fora da área, com defesas seguras de Alex Alves. O São Bernardo dava espaços para a troca de passes na linha intermediária, mas se deu mal aos 16 minutos. Com apenas quatro passes, a Portuguesa saiu da defesa e chegou ao ataque. Rildo ajeitou a bola e soltou uma bomba de esquerda. Um chute certeiro, porque a bola entrou no ângulo direito de Alex Alves, que saltou sem sucesso.

A Portuguesa fez aquele recuo natural, abrindo espaços para a pressão do São Bernardo. Mas a Lusa se defendeu bem até que os minutos finais. Nos acréscimos, porém, o VAR determinou um pênalti, após cabeceio de Léo Jabá e um toque de bola na mão de Eduardo Biazus. Na cobrança, Léo Jabá deslocou o goleiro Rafael Santos e deixou tudo igual, aos 49 minutos.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 X 1 SÃO BERNARDO

PORTUGUESA - Rafael Santos; Gustavo Talles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Barba, Tauã e Cristiano (Rildo e Matheus Nunes); Jajá (Igor Torres), Renan Peixoto (Henrique Almeida) e Maceió (Pedro Henrique). Técnico: Cauan de Almeida.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto (Felipe Azevedo); Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson (Emerson Santos) e Arthur Henrique (Hugo Sanches); Fabrício Daniel (Rodolfo), Guilherme Queiroz (Lucas Rian) e Léo Jabá. Técnico: Ricardo Catalá.

GOLS - Rildo, aos 16, e Léo Jabá, pênalti, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Biazus e Renan Peixoto (Portuguesa). Léo Jabá, Arthur Henrique e Hélder (São Bernardo).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

RENDA - R$ 72.260,00.

PÚBLICO - 1.976 torcedores.

LOCAL - Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo (SP).