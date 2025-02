LeBron James marca 40 pontos e comanda vitória do Los Angeles Lakers sobre os Blazers na NBA

Em uma rodada que contou com mais oito partidas na madrugada desta sexta-feira, na NBA, LeBron James fez a diferença para o Los Angeles Lakers ao anotar 40 pontos na vitória de seu time sobre o Portland Trail Blazers, no Moda Center, pelo placar de 110 a 102. Superando a ausência de Luka Doncic, machucado, ele voltou a ser decisivo no quarto final.

Vindo de derrota para o Charlotte Hornets, a franquia da Califórnia contou ainda com outra peça fundamental no triunfo: Austin Reaves. Dono de 32 pontos, o armador organizou a equipe e ainda ofereceu sete assistências na disputa.

O resultado recoloca os Lakers em um caminho de retomada. A equipe contabiliza 33 resultados positivos em 54 partidas e se mantém na quinta posição da Conferência Oeste. Entusiasmado com a atuação de LeBron, o técnico JJ Redick comentou sobre a importância que ele tem junto ao elenco.

"Tem sido fantástico. Desde que trouxemos Luka Doncic (ex-Dallas Mavericks), ele tem feito tudo para facilitar o seu engajamento junto ao grupo. Sabemos que LeBron vai se sacrificar para ajudar qualquer um. LeBron está a todo vapor", afirmou.

Pelo lado do Portland, o revés mostra que o time vive um momento de instabilidade dentro da competição. Essa foi a quarta derrota seguida da equipe que ocupa apenas o 13º posto do lado Oeste.

Deni Avdija foi o maior pontuador da equipe (28). Responsável pela marcação sobre LeBron, o ala Toumani Camara também se destacou pelos anfitriões, com cinco roubos de bola, ele também ajudou o time na parte ofensiva. Acertando sete de oito arremessos, ele deixou a quadra com 19 pontos.

Em outro jogo da rodada, Jamal Murray foi fundamental para a vitória do Denver Nuggets sobre o Charlotte Hornets por 129 a 115. Jogando sob o apoio de sua torcida, o armador anotou 34 pontos e desarticulou a marcação adversária. Outro destaque foi Nikola Jokic, que terminou o duelo a uma assistência de seu 26º "triple-double" da temporada. O pivô sérvio terminou o confronto com 29 pontos, 17 rebotes e nove assistências.

Embalado, os Nuggets aparecem na vice-liderança da Conferência Oeste, atrás somente do Oklahoma City Thunder. Já os Hornets vivem situação oposta. Refém de uma campanha marcada pela irregularidade, o time ocupa o penúltimo lugar da Conferência Leste.

O retorno da temporada regular da NBA após a realização do All-Star Games marcou ainda uma excelente atuação do Boston Celtics, que derrotou o Philadelphia 76ers por 124 a 104. Com "triple-double", Jayson Tatum liderou a equipe inflamando a sua torcida.

O craque anotou 15 pontos, pegou 11 rebotes e ainda deu dez assistências. Payton Pritchard foi o cestinha da partida ao assinalar 28 pontos. Na classificação, a franquia aparece em segundo lugar na Conferência Leste, enquanto o Philadelphia é o 11º.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Indiana Pacers 127 x 113 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 104 x 124 Boston Celtics

Atlanta Hawks 108 x 114 Orlando Magic

Brooklyn Nets 97 x 110 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 113 x 111 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 116 x 110 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 129 x 115 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 120 x 109 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 102 x 110 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Orlando Magic x Memphis Grizzlies

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Miami Heat

San Antonio Spurs x Detroit Pistons

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Golden State Warriors