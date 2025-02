Ponte Preta tem desfalque e três retornos para duelo decisivo com o Red Bull Bragantino

A Ponte Preta se prepara para a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, com um confronto decisivo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli (Majestoso). A equipe alvinegra depende apenas de si para garantir a classificação para as quartas de final e precisa de uma vitória para não depender do resultado do Palmeiras, que enfrenta o Mirassol no mesmo horário.

O técnico Alberto Valentim terá um desfalque certo para a partida. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na virada heroica sobre o São Paulo por 2 a 1, no Morumbis, na última quarta-feira. A tendência é que Guilherme Santos assuma a posição.

Por outro lado, a Ponte Preta contará com o retorno de três jogadores importantes: o zagueiro Saimon e o volante Dudu voltam após cumprirem suspensão. O meia Pedro Vilhena, que não pôde atuar contra o São Paulo por estar emprestado pelo clube da capital, também fica à disposição. Ainda assim, o técnico Alberto Valentim não poderá contar com Elvis, que segue em recuperação de uma lesão na coxa direita, e Jeh, em fase final de recuperação de uma cirurgia no músculo reto femoral da coxa direita, realizada no fim de novembro de 2024.

CENÁRIO DECISIVO?

A Ponte Preta ocupa a vice-liderança do Grupo D, com 22 pontos, um a menos que o líder São Bernardo, que já garantiu a classificação. A equipe alvinegra tem uma vantagem de dois pontos sobre o Palmeiras, que aparece em terceiro, com 20 pontos.

Caso vença o Bragantino, a equipe de Campinas carimba a vaga sem depender de outros resultados. No entanto, em caso de empate ou derrota, precisará torcer para que o Palmeiras não vença o Mirassol. Se os dois times terminarem com a mesma pontuação (23 pontos), o critério de saldo de gols definirá a classificação - atualmente, o Palmeiras tem 10 gols de saldo contra 6 da Ponte Preta.

A equipe também ainda sonha com a liderança do grupo, o que garantiria a vantagem de disputar o jogo único das quartas de final em casa. Para isso, precisa vencer o Bragantino e torcer para o São Bernardo no máximo empatar com o São Paulo.

A Ponte Preta chega embalada para o confronto decisivo com uma sequência de seis jogos de invencibilidade, somando cinco vitórias e um empate. A equipe também possui a melhor campanha como visitante no Paulistão (cinco vitórias e um empate fora de casa) e ostenta a defesa menos vazada da competição, com apenas seis gols sofridos em 11 rodadas.

O técnico Alberto Valentim exaltou a raça e determinação dos jogadores após a vitória de virada contra o São Paulo, no Morumbis: "É um grupo de guerreiros. Acreditamos na vitória até o último minuto e essa postura vai ser fundamental no próximo jogo para garantirmos a classificação."