Chefão da Red Bull não vê chances de ida de Verstappen à Aston Martin: 'Está muito feliz aqui'

A Aston Martin chamou atenção nas últimas semanas ao revelar que poderia investir alto para tirar e tetracampeão Max Verstappen da Red Bull. Apesar de concorrer com um projeto bilionário na Fórmula 1, o chefão da Red Bull, Christian Horner, não acredita em perder sua estrela, garantindo que o holandês "está muito feliz" na escuderia.

Verstappen tem acordo assinado com a Red Bull até 2028, o que dificultaria ainda mais para uma escuderia que quisesse contar com seus serviços. Alheio a isso, surgiram rumores de um investimento em salários de um bilhão de libras da Aston Martin no campeão das últimas quatro edições da Fórmula 1.

Em Londres, em eventos da Fórmula 1, Horner mostrou-se muito seguro sob a manutenção de Verstappen e os valores divulgados para um investimento da equipe rival. "Eu sei que vocês (da mídia) têm colunas para preencher durante o inverno, mas um motorista de um bilhão de libras, um bilhão de dólares, seria uma quantia de dinheiro assustadoramente grande", disse Horner, questionando a proposta da equipe sediada em Silverstone, na Inglaterra.

Aproveitou para garantir que seu pupilo está muito bem na atual casa. "Acho que Max está muito feliz no ambiente em que está. Ele cresceu na equipe, tem um ótimo relacionamento com a equipe, os engenheiros, os técnicos e todos com quem trabalha", garantiu.

Não escondeu, contudo, que o holandês merece um carro melhor ao da temporada passada, na qual a Red Bull decaiu bastante na segunda parte do calendário. "Cabe a nós fornecer um carro competitivo e continuar a dar a ele a plataforma para que ele consiga alcançar os resultados que obteve nos últimos quase 10 anos."

O chefão da Red Bull não quis entrar no mérito das finanças da Aston Martin, contudo, desconversando sobre o salário astronômico que seria oferecido a Verstappen. "Não posso comentar sobre as finanças de outras equipes, mas a Red Bull está relativamente bem posicionada, eu acho, em comparação com outras no pit lane", afirmou.

Nem mesmo Verstappen confia na alta proposta da Aston Martin. "Sinceramente, quando li isso, foi a primeira vez que vi algo assim", disse. "O único contato que tive com eles foi sobre o GT3 deste ano. É isso. Não há muito a dizer, realmente, porque não há nada."