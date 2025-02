Luighi celebra crescimento no Palmeiras e confia em vaga no Paulistão: 'Sair com o objetivo'

Luighi é mais um destaque ofensivo que surge da base do Palmeiras. Considerado um grande finalizador, o menino de 18 anos fechou a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, na quinta-feira, que deixou o time vivo pelas quartas de final do Paulistão. Já com dois gols no profissional, o jovem comemora seu crescimento na equipe e mostra confiança em vaga na última rodada.

Sem tempo a perder, os jogadores voltaram aos treinos nesta sexta-feira mirando a visita ao Mirassol na última rodada. O Palmeiras precisa ganhar do rival e ainda torcer para que a Ponte Preta não vá além de um empate com o Red Bull Bragantino, em Campinas. A jornada será toda às 18h30 de domingo.

Apesar das dificuldades, o otimismo prevalece entre os palmeirenses. "Todo mundo aqui sabe que a vitória de ontem foi muito importante para nossa equipe e para o nosso campeonato. Agora, no jogo contra o Mirassol, é ganhar ou ganhar. Eu creio, a gente vai focado e determinado para buscar uma boa vitória e sair com o nosso objetivo", afirmou Luighi, que espera entrar mais nos jogos enquanto o clube não encontra o tão buscado camisa 9.

"Fico muito feliz por ter ajudado o Palmeiras, por ter ajudado o time. Sabemos que não era uma partida fácil e, mesmo assim, a gente impôs o nosso ritmo e, graças a Deus, eu consegui ajudar a equipe com um gol e uma assistência", disse o jovem da base, sobre os 3 a 1 de virada sobre o Botafogo no Allianz Parque.

Ainda dando os primeiros passos na carreira, Luighi revela que vem recebendo muitos conselheiros dos jogadores mais experientes, o que o deixa tranquilo em campo para fazer o seu serviço.

"Eu venho evoluindo muito, treinando cada dia mais e sempre ouvindo os mais velhos, os conselhos que eles dão para mim. Isso tudo facilita muito a nossa evolução aqui dentro. É seguir do jeito que eu estou vindo e batalhar a cada dia para conseguir o meu espaço", destacou.

Também frisou o que ouve do técnico Abel Ferreira quando está nos treinamentos ou mesmo no banco de reservas. "O Abel fala para a gente ficar sempre preparado porque nunca se sabe o que pode acontecer no jogo. Eu estou sempre focado e preparado para quando a oportunidade chegar, para eu dar o meu melhor e mostrar o porquê de estar no Palmeiras."