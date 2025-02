Técnico do Monterrey confirma estreia de Sergio Ramos, neste sábado, no Campeonato Mexicano

Ídolo do Real Madrid, do Sevilla e da seleção da Espanha, o zagueiro Sergio Ramos está pronto para recomeçar sua carreira em campo. O técnico argentino Martin Demichelis afirmou, nesta sexta-feira, que o atleta de 38 anos fará sua estreia pelo Monterrey, no Campeonato Mexicano, neste sábado, às 22h (horário de Brasília), diante do Atlético de San Luis.

"Desde sua chegada, estamos observando sua evolução dia a dia, com um plano progressivo", comentou o treinador. "Sergio não parou fisicamente, mas precisou de trabalho de campo não apenas para conhecer os companheiros, mas também para ter mais controle do passe, da bola e melhorar as antecipações, e nos surpreendeu positivamente."

Sergio Ramos, que completará 39 anos em março, não joga uma partida oficial desde maio do ano passado, quando defendia o Sevilla. Ele vinha treinando no clube nas últimas duas semanas, desde que foi anunciado como reforço para a disputa do Mundial de Clubes, que será realizado no meio do ano.

Apesar de ter a terceira maior folha salarial da primeira divisão mexicana, o Monterrey não faz boa campanha no Mexicano e ocupa apenas a décima posição no Torneio Clausura, com nove pontos em sete jogos, 11 atrás do líder León. O adversário é o penúltimo colocado, com apenas três pontos.

Além de melhorar o setor defensivo da equipe branca e azul, que já sofreu 12 gols e é a quinta mais vazado entre os 18 clubes, o experiente zagueiro terá a missão de liderar a equipe. Por isso, receberá a faixa de capitão logo na estreia.

"Ele é bem-vindo e espero que possa nos ajudar, mas não é a solução para tudo", alertou Demichelis. "A solução é o comprometimento de todos no ataque e na defesa. Não pensem que Sergio Ramos vai afastar todas as bolas se forem cobrados 15 escanteios contra nós."

Sergio Ramos é um dos jogadores mais vitoriosos do futebol, tendo conquistado a Copa do Mundo de 2010 e as Eurocopas de 2008 e 2012 pela seleção, além de quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes e cinco títulos espanhóis pelo Real Madrid, onde atuou por 16 temporadas.