Dorival aprova período de observação da seleção na Europa e vai girar o Brasil após ver Neymar

O técnico Dorival Júnior fez um belo giro pela Europa nas últimas semanas acompanhando as principais peças da seleção brasileira e também observando atletas que podem ganhar oportunidade para a rodada de março nas Eliminatórias. De volta ao País, o comandante aprovou o trabalho e agora vai rodar pelos principais campeonatos nacionais. Além de Neymar, outros nomes podem aparecer para os embates com Colômbia e Argentina.

O treinador garante que ainda não estão definidos quais serão os convocados para o duelo com a Colômbia, dia 20 de março, no Mané Garrincha, e com a arquirrival Argentina, dia 25, em Buenos Aires.

Nesta gira pela Europa, Dorival acompanhou duelos da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês, enquanto seus auxiliares visitaram centros de treinamento para bate-papo com jogadores.

"Assistimos vários jogos e treinamentos nas últimas semanas. O importante dessas viagens é que podemos estar ao lado dos atletas, sabendo um pouco mais do momento que cada um vive. Fazemos uma troca constante e frequente com todos os clubes para que possamos ter os melhores números de cada um, o momento, a condição física e médica", avaliou Dorival Júnior. "Esses dados são fundamentais para que no momento oportuno da convocação, nós tenhamos o maior número de dados possíveis para sermos assertivos no momento das definições."

Os assistentes técnicos Lucas Silvestre e Pedro Sotero permanecem na Europa até domingo observando atletas de clubes ingleses. Vão acompanhar Manchester City x Liverpool. Já o coordenador técnico Juan Santos, ex-zagueiro da seleção, retornou com o técnico. Foram visitadas 15 cidades em quatro países.

Agora, o foco será o futebol nacional. Esta semana, integrantes do departamento médico e fisiológico da seleção acompanharam Neymar em Santos. O astro deve ser a grande novidade da lista. Nos próximos dias, Dorival Júnior tem agendada a presença nos jogos das fases finais dos Campeonatos Estaduais.