Flamengo enfrenta o Maricá no Maracanã para conquistar a Taça Guanabara

O Flamengo pode conquistar o título da Taça Guanabara, oferecido ao primeiro colocado da fase de classificação, neste sábado, quando enfrenta o Maricá pela 11ª rodada, a partir das 19 horas, no Maracanã. Se vencer tem amplas condições de terminar na frente do Volta Redonda, com quem divide a liderança, com 20 pontos.

Acontece que os dois times têm as mesmas seis vitórias, no entanto, o Flamengo tem larga diferença no saldo de gols: 15 a 3. O Volta Redonda vai jogar contra o Boavista, em Saquarema, e teria que vencer e tirar uma diferença de 12 gols, algo improvável.

Ser campeão é o primeiro passo para o Flamengo depois conquistar o título do Campeonato Carioca, uma vez que entrará com a vantagem nas semifinais de jogar por dois resultados iguais ou maior placar agregado contra o quarto colocado.

No último sábado, o time do técnico Filipe Luís teve uma grande atuação e venceu por 2 a 0 o Vasco, no clássico disputado no Maracanã. Antes, em jogo atrasado, bateu por 1 a 0 o Botafogo.

A principal novidade será a volta do meia Gerson, que cumpriu suspensão automática. É importante porque De La Cruz está se recuperando de um corte no pé sofrido em casa e virou dúvida para o confronto.

Fora dos últimos dois jogos, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas está recuperado de uma pancada no joelho esquerdo e já voltou a treinar com o restante do elenco. Ele deve jogar porque Alex Sandro está em tratamento de uma lesão na coxa esquerda. Lateral-direito de origem, Varela foi improvisado no setor nos últimos jogos.

A tendência é que Filipe Luís preserve alguns titulares. O comandante já afirmou em algumas ocasiões que não planeja desgastar completamente os atletas no Carioca. "Estou tentando dar minutos para todos os jogadores. No entendimento da preparação física, alguns precisam de mais minutos. Agora vem o Maricá, depois a semifinal, e vamos continuar usando todos os jogadores para chegar bem no Brasileirão. A temporada é longa e temos que saber respeitar os processos."

Alternando entre trabalhos na academia e no campo, o atacante Juninho deve seguir de fora, finalizando tratamento de um edema muscular na coxa direita. Por outro lado, Michael segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, sofrida contra o Vasco, no último sábado. O lateral-direito Daniel Sales, o volante Pablo Lúcio e o atacante Wallace Yan, da base, foram novidades nos treinos da semana.

O Maricá tem 12 pontos, em nono lugar, e briga para ficar entre os oito melhores e depois brigar pela Taça Rio, que vai reunir os times da quarta à oitava posições. Por outro lado, no último domingo, o time deixou a desejar e perdeu para a Portuguesa por 3 a 1, no estádio Luso-Brasileiro.

Garantido na primeira divisão do Carioca no ano que vem, o Maricá, atual campeão da Copa Rio e da segunda divisão estadual, cumpriu seu principal objetivo neste início de ano. Nesta última rodada, terá o retorno do volante Bezerro. O atleta não entrou em campo contra a Portuguesa, na última rodada, porque estava cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é que a base da escalação usada na última rodada seja mantida. A principal dúvida está na lateral-direita, onde Magno Nunes, destaque na última temporada, disputa a condição de titular com Almir Sóta, atuou diante da Portuguesa.

O 'Tsunami', como é chamado, é treinado por Reinaldo, velho conhecido da torcida do Flamengo. Ex-atacante revelado pelo clube rubro-negro, ele teve passagens por grandes times do futebol brasileiro e do exterior, como Botafogo, São Paulo, Santos, Paris Saint-Germain, da França, entre outros.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X MARICÁ

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela (Ayrton Lucas); Allan (Erick Pulgar), Evertton Araújo e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha (Gonzalo Plata). Técnico: Filipe Luís.

MARICÁ - Dida; Almir Sóta (Magno Nunes), Mizael Monteiro, Sandro Silva e João Victor; Cleyton, Vinícius Matheus e Walber; Denilson, Jonathan Chula e Hugo Borges. Técnico: Reinaldo Oliveira.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).