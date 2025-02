Ingleses idolatram Murillo, ex-Corinthians, e preveem venda por pelo menos R$ 360 milhões

O Nottingham Forest acertou na loteria ao contratar o zagueiro Murillo do Corinthians, em 2023, por cerca de 10 milhões de libras (R$ 72 milhões na cotação atual). É o que afirma o jornal inglês The Guardian em uma matéria em que o talento e o futuro do defensor de apenas 22 anos são enaltecidos.

Destaque da campanha que coloca o ascendente Nottingham Forest na terceira colocação do Campeonato Inglês até aqui, no grupo dos classificados à próxima Liga dos Campeões e à frente de gigantes como Manchester City e Chelsea, Murillo já é especulado em grandes clubes da Europa e poderia ser vendido por R$ 360 milhões. O que pode representar um lucro ao Corinthians, que ainda detém 10% dos direitos do atleta.

"Robusto, inteligente, um dos melhores defensores do Campeonato Inglês e uma das principais razões pelo sucesso do Forest", são alguns dos elogios destinados a Murillo, que já colheu a primeira convocação à seleção brasileira, no ano passado, graças ao seu desempenho na Inglaterra.

"Ele não vinha jogando muito quando eu estava lá", disse Joe Worrall, ex-zagueiro do Forest e companheiro de Murillo, ao Guardian. "O então técnico (Steve Cooper) estava bastante relutante em colocá-lo. Não sei o motivo, porque ele é um super talento."

"Se você o observasse treinando, pensaria que ele é o número 10. Você diria: 'De jeito nenhum ele é zagueiro', porque obviamente ele é um rapaz forte, grande, mas não é o mais alto e tem pés leves. Ele é um jogador de futebol muito, muito bom. Ele é rápido, forte, consegue cabecear, lê o perigo muito bem. Ele está no lugar certo na hora certa. Ele vale bem mais que 50 milhões de libras aos meus olhos. Será uma farsa se o Forest deixá-lo ir embora por um centavo a menos", analisou Worrall.