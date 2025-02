Hansi Flick defende arbitragem após duras críticas do Real Madrid: 'Temos de protegê-los'

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, saiu em defesa dos árbitros e apimentou a polêmica envolvendo a arbitragem espanhola, que colocou o Real Madrid, principal rival dos catalães, em pé de guerra com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e LaLiga, a entidade responsável pela organização do Campeonato Espanhol.

"Os árbitros são humanos e é normal que cometam erros. Temos de cuidar dos árbitros e protegê-los", afirmou o técnico alemão em entrevista coletiva nesta sexta-feira, seguindo a linha adotada pelo argentino Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid.

"Nesta competição, temos e precisamos dos árbitros. É incrível o que acontece com eles. É incrível o que acontece com eles e com suas famílias. É nossa responsabilidade (protegê-los). Não devemos desperdiçar energia discutindo com eles. Temos o VAR, precisamos confiar no VAR. Para mim é muito importante, todo mundo comete erros", comentou.

O Real Madrid enviou, no início de fevereiro, uma carta com duras críticas à arbitragem após a derrota para o Espanyol por 1 a 0, reclamando de um gol anulado de Vinicius Júnior e da conivência do juiz em uma entrada violenta de Romero em Mbappé. O clube da capital acusou a "manipulação" do campeonato e exigiu os áudios do VAR.

A expulsão do inglês Jude Bellingham por reclamação, por suposto erro de interpretação, três semanas depois, no empate por 1 a 1 diante do Osasuna e a suspensão do atleta por dois jogos irritaram ainda mais o Real Madrid e seus torcedores, que atacaram o árbitro José Munuera Montero nas redes sociais.

A federação espanhola respondeu com uma campanha de conscientização para que os árbitros sejam prestigiados. A mensagem "Respeite o árbitro, respeite o futebol" será exibida nos estádios antes das partidas deste fim de semana nos jogos da primeira e da segunda divisão na Espanha.

"Acho que sempre vamos procurar desculpas, se perdermos a culpa é do árbitro. E não é. Todos podem cometer erros, inclusive o árbitro, mas temos de protegê-los porque não podemos jogar sem eles. Temos de jogar melhor para vencer, e isso é bom", afirmou Flick, evitando comentar a expulsão de Bellingham. "É um dos melhores em sua posição, mas não é meu jogador."

Líder do Espanhol, com 51 pontos em 24 jogos, o Barcelona visita o Las Palmas, neste sábado, às 17h (horário de Brasília). Também com 51 pontos, na vice-liderança, o Real Madrid recebe o Girona, neste domingo, às 12h15 - sem Bellingham, suspenso.