Manchester United reage e busca o empate contra o Everton, mas amplia jejum no Inglês

Em partida com dois tempos distintos, Manchester United viu um animado Everton abrir 2 a 0 de vantagem, mas conseguiu buscar o empate por 2 a 2, neste sábado, no estádio Goodison Park, em Liverpool, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar da reação, os visitantes chegam a três partidas sem vencer na competição e estão na metade de baixo da tabela, com 30 pontos, um a menos que os anfitriões.

A equipe de Liverpool não encontrou dificuldades em anular um Manchester United inofensivo e sem criatividade no primeiro tempo. Com Ugarte e Bruno Fernandes bem marcados, os visitantes não conseguiam avançar por dentro e a bola não chegava em Hojlund, isolado na frente.

A partida começou em ritmo lento, truncada no meio de campo e com poucas emoções. Na primeira vez em que realmente ameaçou a meta do goleiro Onana, já aos 19 minutos, o Everton abriu o placar. Harrison cobrou escanteio da direita e, após um bate e rebate pelo alto na área, a bola sobrou para Beto encher o pé à queima-roupa.

Os anfitriões tinham mais volume de jogo e não deixavam o time de Rúben Amorim se aproximar do gol de Pickford. Aos 32 minutos, após nova investida pela direita, Harrison recebeu o passe rasteiro de Beto livre na área e chutou para boa defesa de Onana. No rebote, Doucouré aproveitou o vacilo de Maguire e foi mais rápido para cabecear para a meta vazia.

O Manchester United voltou com outra postura no segundo tempo e, com as substituições promovidas, especialmente a entrada de Garnacho no lugar de Casemiro, a equipe vermelha ganhou terreno no campo de ataque. Satisfeito com a boa vantagem parcial, o Everton se fechou na defesa e deixou o adversário agredi-lo, tentando matar o jogo nos contragolpes.

A estratégia do técnico David Moyes funcionou até os 20 minutos e o terceiro gol quase saiu em finalizações de Branthwaite e Doucouré. A equipe da casa, porém, foi castigada por recuar. Aos 26 minutos, Bruno Fernandes cobrou falta frontal à esquerda de Pickford, sem chances para o goleiro. Oito minutos depois, Ugarte bateu da entrada da área e igualou o placar em 2 a 2.

Os visitantes continuaram pressionando nos minutos finais e, aos 43, Bruno Fernandes por pouco não marcou por cobertura - Pickford conseguiu espalmar para a linha de fundo. Quando o time de Manchester parecia que viraria o placar, o árbitro assinalou pênalti de De Ligt em Young na área, mas voltou atrás após checar o VAR, decepcionando a torcida do Everton.

Na próxima rodada, na quarta-feira, o Manchester United tenta encerrar o jejum de vitórias diante do Ipswich, no estádio Old Trafford, enquanto o Everton visita o Brentford, ambos às 16h30 (horário de Brasília).