Ancelotti prevê clássico difícil e desdenha de provocações do Atlético: 'Não entendo tuíte'

O Real Madrid enfrenta o Girona, neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol, mas o técnico Carlo Ancelotti não conseguiu fugir das perguntas sofre o clássico com o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na entrevista coletiva deste sábado.

O treinador italiano sabe que terá uma pedreira pela frente e disse que espera mais um confronto parelho contra a equipe de Diego Simeone. "Difícil, como sempre. Vai ser uma eliminatória bonita, divertida e equilibrada. A qualidade dos dois times é parecida", comentou Ancelotti.

O técnico também ignorou a provocação do rival, que tem publicado em suas redes sociais uma irônica cartilha com "instruções básicas" do Real Madrid antes dos clássicos, como pressionar a arbitragem. "O tuíte? Tenho dificuldade para entender o que é um tuíte. Não entro nessas coisas", afirmou.

Em uma das raras entrevistas em que não foi questionado sobre Vinicius Júnior ou Mbappé, Carlo Ancelotti também falou sobre as prováveis mudanças que promoverá no meio de campo Real Madrid na partida deste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, pelo Espanhol. Bellingham, suspenso, e Valverde, desgastado pela sequência de partidas, estarão fora de combate.

"Alaba pronto para entrar no time titular. Não está descartado que Valverde descanse", anunciou Ancelotti, que também abordou a suspensão do meia inglês. "Temos de aceitar essa decisão (da Real Federação Espanhola de Futebol). O clube vai recorrer para tentar encurtar a suspensão de duas partidas."

Sobre a polêmica em relação à arbitragem espanhola, Ancelotti voltou a defender o Real Madrid. "Eu mantenho minha opinião. Quero que a competição seja a mais limpa possível", afirmou, enaltecendo a qualidade do Campeonato Espanhol. "São três times disputando (o título) no momento, em um nível muito alto. Isso não acontece na Itália ou na Inglaterra."