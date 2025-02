Palmeiras se reforça com Micael, zagueiro canhoto pedido por Abel Ferreira

O Palmeiras acertou a contratação de Micael, zagueiro canhoto de 24 anos que defendia o Houston Dynamo, time dos Estados Unidos. Ele foi anunciado na manhã deste sábado, após assinar contrato, passar por exames e conhecer a Academia de Futebol. Ele foi comprado por US$ 5 milhões (R$ 28,5 milhões)e seu contrato é válido por cinco temporadas, até o fim de 2029.

"Fiquei muito feliz quando soube da proposta do Palmeiras. É uma equipe muito grande e sempre quis jogar aqui", disse o novo reforço. Ele afirmou ser palmeirense desde a infância. "É verdade (que torcia para o clube). Tenho algumas camisas do Palmeiras. Sempre falava com a minha mãe que iria jogar aqui e ela respondia: 'vai'. Hoje, graças a Deus, estou aqui e me sinto muito realizado", acrescentou.

Micael foi lançado profissionalmente ao futebol pelo Atlético-MG, no qual estreou em 2021. O zagueiro integrou o elenco do time mineiro campeão estadual, brasileiro e da Copa do Brasil daquele ano, mas sem ter participar importante naquelas conquistas.

Em abril de 2022, foi vendido ao Houston Dynamo, time norte-americano pelo qual marcou três gols em 80 partidas. Nos Estados Unidos, foi campeão da Open Cup na temporada 2022/2023.

A contratação teve a anuência de Abel Ferreira, que desde 2020 pedia um zagueiro canhoto. Agora ganhou e deve utilizá-lo também na construção das jogadas, já que, segundo o novo reforço, esta é uma de suas virtudes. "Eu sou um zagueiro que gosta de sair jogando, com passes por dentro e na bola longa. São as características mais importantes do meu jogo", falou.

A chegada de Micael deve fazer o Palmeiras liberar Naves, jovem defensor de 22 anos que pediu para jogar mais vezes em 2025 e é um dos poucos destaques da equipe na temporada. O clube estuda um empréstimo do zagueiro, que deseja sair. Santos, Cruzeiro e Vasco estão interessados no jogador.

Micael é o quinto reforço alviverde para a temporada. Antes dele, chegaram o zagueiro Bruno Fuchs, o meio-campista Emiliano Martínez e os atacantes Paulinho e Facundo Torres.

O Palmeiras ainda quer ao menos mais um centroavante. O alvo é Vitor Roque, que seria a contratação de maior impacto. A diretoria vem há dias negociando com Betis e Barcelona e corre para fechar o acordo com o atacante até a próxima semana, já que a janela de contratações será encerrada no dia 28, sexta-feira.