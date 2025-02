Lutador de MMA é suspenso por 3 meses por utilizar vape contaminado com anabolizantes

O lutador de MMA Jay Jay Wilson, da Liga Profissional de Lutadores (PFL, da sigla em inglês), foi suspenso pela Agência de Antidoping dos Estados Unidos (Usada) em três meses por testar positivo para o uso de esteroides anabolizantes em 1º de abril de 2024.

O atleta foi pego na testagem que acusou o uso de metenolona e seu metabólito (3a-hidroxi-1-metileno-5a-androstan-17-ona). Esta é uma substância não especificada na classe de agentes anabolizantes e é proibida em todos os níveis pela política antidoping da PFL.

Wilson colaborou com as investigações durante todo o processo e aceitou a punição. O uso da substância, entretanto, não foi por vontade própria do lutador. Segundo ele mencionou e as investigações corroboraram, o atleta foi infectado pela substância ao utilizar uma caneta vape após uma pessoa que havia usado a metenolona e seu metabólito. Provas foram analisadas pela Usada que identificaram o uso do anabolizante por esta terceira pessoa.

"A Usada recebeu evidências que corroboraram o uso de metenolona pelo amigo e então trabalhou com um laboratório independente credenciado pela Wada (Agência Mundial Antidoping) e coordenou com especialistas para confirmar a plausibilidade científica dessa via de administração por meio de um estudo detalhado de administração de metenolona, onde amostras de fluido oral foram coletadas e analisadas, o que levou vários meses para ser concluído", diz um trecho do comunicado emitido pela agência.

Ainda segunda a Usada, foi feita uma revisão "detalhada de estudos anteriores publicados sobre administração oral e das concentrações urinárias relativamente baixas observadas na amostra do sr. Wilson, a Usada determinou que o cenário era plausível e concedeu a Wilson uma redução significativa no período de inelegibilidade aplicável de outra forma. O período de inelegibilidade de três meses de Wilson começou em 1º de abril de 2024, data em que sua amostra positiva foi coletada."

Já que Wilson não foi autorizado a subir ao octógono desde o teste positivo até sua sentença, conclui-se que sua pena já foi cumprida. A investigação durou cerca de dez meses, sendo que sua sentença foi de apenas três, levando em consideração o início no dia 1º de abril do ano passado.