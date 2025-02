Torcedor de 13 anos ganha toalha de Marcelo Melo, leva chute e sofre roubo no Rio Open

Um torcedor de apenas 13 anos sofreu uma agressão e foi roubado na arquibancada da quadra 1 do Rio Open na noite desta sexta-feira. O garoto, que joga tênis na categoria sub-14, havia recebido uma das toalhas usadas pelo duplista 10Marcelo Melo. E, após alcançar o 'presente' dado pelo tenista, recebeu um chute de um homem, não identificado, que roubou a toalha.

O momento da agressão e do roubo foi flagrado pelas câmeras do canal SporTV, que detém os direitos de transmissão do torneio de nível ATP 500. O episódio de violência aconteceu logo depois da vitória de Melo e Rafael Matos na semifinal da chave de duplas.

"Estamos confiantes na continuidade das investigações e de que posteriormente o Ministério Público possa denunciar o agressor. Meu filho é tenista associado ao Tênis RJ e CBT na categoria sub-14. A toalha em si tem valor irrisório, porém, por ter sido dada por um tenista campeão como o Marcelo Melo, adquire um valor inestimável, ainda mais para o meu filho, que sonha seguir esse caminho", afirmou Fernando Teixeira, pai do garoto tenista, em entrevista ao site GE.

Em comunicado, a organização do Rio Open anunciou que identificou o agressor, já conduzido para a delegacia. A família do garoto fez um Boletim de Ocorrência na 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon.

"A organização do torneio repudia qualquer ato de violência ou discriminação. Inclusive, temos uma ouvidoria e departamento jurídico disponíveis para ouvir, acolher e orientar as pessoas que estão no complexo do Jockey Clube Brasileiro. Sobre este caso, tão logo tivemos conhecimento, acolhemos a vítima e sua família e comunicamos o fato às autoridades competentes. O agressor foi identificado e conduzido para a delegacia", informou o Rio Open.