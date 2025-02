Barcelona sofre para superar defesa do Las Palmas, mas vence e garante topo do Espanhol

O melhor ataque disparado do Espanhol sofreu para derrubar uma das piores defesas do campeonato, mas depois de uma hora de jogo o Barcelona conseguiu superar o ferrolho montado pelo Las Palmas, venceu por 2 a 0 neste sábado e se garantiu no topo da tabela, com 54 pontos.

Foi a quinta vitória seguida do Barcelona no Espanhol, e a quarta derrota consecutiva do Las Palmas, que só não está na zona de descenso pelo saldo de gols, já que tem os mesmos 23 pontos do Valencia, 18º colocado e primeiro time que estaria rebaixado hoje.

O Barcelona entrou em campo no Estádio Gran Canária pressionado, já que mais cedo o Atlético de Madrid derrotou o Valência por 3 a 0, gols de Julián Alvarez (2) e Correa, e assumiu a liderança provisória do Espanhol, com 53 pontos. O Real Madrid, que não vence há três jogos no campeonato, tem 51 e enfrenta neste domingo o Girona.

Além da disputa na tabela do Espanhol, Barcelona e Atlético se enfrentam diretamente no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, nesta terça-feira, em Barcelona. A outra semifinal reúne Real Madrid e Real Sociedad, que fazem a primeira partida na quarta-feira.

O primeiro tempo foi bastante disputado, mas com poucos lances de perigo. Apesar de ampla vantagem na posse de bola (cerca de 70%), o Barcelona só conseguiu duas finalizações corretas, mesmo número do Las Palmas, que conseguiu aproveitar os espaços deixados pelos visitantes.

Para a segunda etapa, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, veio com Dani Olmo no lugar de Fermin Lopez, que tomou algumas decisões erradas que acabaram atrapalhando o desenvolvimento ofensivo do time na primeira etapa. E foi justamente Olmo o autor do gol que abriu caminho para a vitória do líder do Espanhol.

Aos 17 minutos, ele recebeu passe de Lamine Yamal dentro da área, superou dois marcadores e chutou forte, de pé esquerdo. A bola ainda bateu no travessão antes de cair dentro do gol, sem chance para o holandês Cillessen, goleiro do Las Palmas.

O Las Palmas tentou na base da pressão buscar o empate. O jogo ficou parado por vários minutos para que fosse analisado um suposto pênalti contra o Barcelona, por bola na mão, mas antes foi marcado impedimento do ataque do Las Palmas.

Já nos acréscimos, aos 50 minutos, a defesa do Las Palmas foi pressionada. Raphinha aproveitou a sobra e deu uma assistência para Ferran Torres, que bateu forte para fazer 2 a 0.

Na próxima rodada do Espanhol, o Barcelona joga em casa o Real Sociedad no domingo, enquanto o Las Palmas visita o Valladolid na sexta-feira. O Atlético de Madrid recebe o Athletic Bilbao, e o Real Madrid visita o Bétis. Os dois jogos serão no sábado.