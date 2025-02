Lautaro marca, Inter sofre, mas bate Genoa e assume a liderança do Campeonato Italiano

A Internazionale jogou mal, sofreu, mas, com um gol de Lautaro Martínez, derrotou o Genoa, por 1 a 0, neste sábado, no Giuseppe Meazza, em Milão, no duelo válido pela 26ª rodada e assumiu a liderança do Campeonato Italiano. A Inter tem 57 pontos, um a mais que o Napoli, que joga neste domingo, fora de casa, diante do Como.

O primeiro tempo foi muito da Inter, que não teve inspiração e nem vontade para fugir da marcação pressão do Genoa. Os visitantes foram mais audaciosos e até tentaram surpreender no ataque.

Melhor ataque do campeonato, com 58 gols, a Inter passou os primeiros 45 minutos sem incomodar o goleiro Nicola Leoli. A torcida presente no Giuseppe Meazza ameaçou vaiar a equipe no intervalo, mas foi o técnico Simone Inzaghi que demonstrou todas sua insatisfação com os jogadores, ao esbravejar na lateral do campo, após um erro de passe no setor ofensivo nos minutos finais da primeira etapa.

O segundo tempo continuou com o mesmo panorama. Aos poucos a Inter foi aumentando a velocidade na troca de passes e passou a empurrar a bem postada defesa do Genoa.

Aos 25 minutos, a primeira grande chance da partida. E foi a da Inter. Barella recebeu a bola na entrada da área e acertou um belo chute, que acertou a trave do Genoa.

A resposta do Genoa foi imediata. Após bola levantada na área, a bola sobrou para Ekuban e a cabeçada explodiu no goleiro Martínez.

O jogo continuou frenético e o primeiro gol saiu aos 32 minutos. Após escanteio da esquerda, Lautaro Martínez subiu e tocou de cabeça. A bola ainda desviou na zaga do Genoa antes de entrar: 1 a 0.

Daí para a frente o jogo ficou aberto com as equipes se revezando no ataque. A Inter teve as melhores oportunidades para ampliar, mas o placar terminou mesmo 1 a 0.