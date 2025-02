Fluminense joga contra o Bangu para golear e tirar vantagem do Vasco

Ainda sonhando com uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, o Fluminense encerra a fase de classificação domingo, às 18h30, no Maracanã, diante do já rebaixado Bangu. Se o tricolor é grande favorito neste confronto pela 11ª rodada, por outro lado, terá que torcer por tropeços de Madureira ou Vasco para depois tentar o título com os já classificados Volta Redonda e Flamengo.

O Fluminense tem 14 pontos, em quinto lugar, e só perde a quarta posição para o Vasco por causa do número de gols marcados, tendo dois gols e menos: 10 a 12. No mesmo horário, o Vasco fará em São Januário o clássico com o Botafogo, sexto, com 13 pontos, e quase fora da briga.

Os botafoguenses, na verdade, estão preocupados com o jogo da volta da Recopa Sul-Americana, na quinta-feira, depois de perder por 2 a 0 para o Racing, na Argentina. O Madureira, terceiro com 15, pega fora o Nova Iguaçu, com 13, precisando vencer para não depender de nenhum outro resultado.

Na última rodada, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0. Com dores no tendão calcâneo do pé esquerdo, Thiago Silva é dúvida para o confronto. Desfalque na última rodada, o zagueiro segue em tratamento e não participou dos últimos treinos. Sem o veterano, a zaga deve ser formada por Juan Freytes e Ignácio, que foram elogiados pelo técnico Mano Menezes pelas atuações recentes.

Samuel Xavier pode ser novidade. O lateral-direito voltou a ser relacionado no último jogo após se recuperar de dores na coxa esquerda, mas não chegou a entrar em campo. Ele pode entrar na vaga de Guga.

Reforços para a sequência da temporada, o atacante Everaldo e o volante Otávio tiveram seus nomes publicados no BID da CBF. Os jogadores chegam às Laranjeiras após defenderem Bahia e Atlético-MG, respectivamente.

Mano Menezes sabe das dificuldades que o confronto deve apresentar, mas ressaltou a confiança que tem no grupo e garantiu que o time está focado na luta pela classificação. "O adversário não vai dar espaço e provavelmente jogará com a linha mais baixa. Temos que fazer a nossa parte. Vamos fazer tudo para que os jogadores estejam inteiros e fortes. Primeiro, é construir a vitória, e depois tentar fazer o placar que talvez seja necessário", disse Mano, sabendo que precisa vencer por goleada para tirar os dois gols de diferença do Vasco.

O Bangu, na rodada passada, perdeu para o Madureira por 3 a 0. É o lanterna da competição, com quatro pontos, e já está rebaixado para a segunda divisão do Carioca. O meia Raphael Augusto, com lesão na panturrilha, e os zagueiros Kevem e Yuri Garcia, com lesões na coxa e no joelho, respectivamente, devem ficar de fora.

O volante equatoriano Juan Sánchez, contratado após passagem pelo América-MG e relacionado pela primeira vez no último jogo, pode receber chance no lugar de João Felipe.

O lateral-direito Hygor, que se recuperou de uma lesão na coxa e voltou a ser relacionado diante do Madureira, pode começar jogando. Apto fisicamente, ele esteve no banco de reservas e entrou no decorrer do 'Clássico do Subúrbio'. Com a possível novidade, Vitinho corre risco de perder a vaga.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BANGU

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Arias; Riquelme Felipe, Germán Cano e Canobbio. Técnico: Mano Menezes

BANGU - Victor Brasil; Hygor (Vitinho), Ramon, André Castro e Ítalo; Alex Moretti, Juan Sánchez (João Felipe), Lucas Nathan e Diogo Correia; Vitor Mendes (Macário) e João Veras. Técnico: Júnior Lopes.

ÁRBITRO - Pierry Dias dos Santos.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).