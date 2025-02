Novorizontino visita eliminado Botafogo de olho na liderança do Grupo C

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Novorizontino entra em campo no domingo de olho na liderança do Grupo C. Em busca da vantagem de jogar em casa o duelo contra o São Paulo na próxima fase, o time de Novo Horizonte encara o já eliminado Botafogo ,neste domingo, às 18h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela última rodada.

O time de Eduardo Baptista folgou na semana, uma vez que seu duelo da 11ª rodada contra o Corinthians foi adiantado para o início de fevereiro, na qual foi derrotado por 1 a 0, em casa. O Novorizontino soma 15 pontos, um a menos que o São Paulo, que tem 16, e joga diante do São Bernardo fora de casa. Uma vitória, somado a derrota ou empate do time da capital, faria o time do interior jogar as quartas de finais diante do seu torcedor, em Novo Horizonte.

O Botafogo não corre risco de rebaixamento, mas não tem chance de classificação para as quartas. E começa a focar na Série B do Campeonato Brasileiro, mas quer manter o bom momento em casa, onde vem de duas vitórias seguidas. Na última rodada, foi superado pelo Palmeiras, fora de casa, por 3 a 1, e não sairá da terceira colocação do Grupo A, onde soma 11 pontos, mesmo em caso de vitória ou derrota.

Cumprindo tabela, o técnico Márcio Zanardi deve dar descanso para alguns atletas que mais atuaram no Paulistão. Entretanto, terá a volta do volante Leandro Maciel, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras, pelo terceiro cartão amarelo. Entregues ao departamento médico, o zagueiro Jeferson e o volante Gustavo Bochecha estão fora da última rodada.

Zanardi assumiu a culpa pela não classificação para as quartas de finais: "É o que falei para eles. Não perdemos a classificação hoje. Perdemos no início da competição. A responsabilidade é minha. Nosso início foi muito ruim e a gente fica com o sentimento de poderíamos ter feito mais. Mas é aprender com os erros e virar a página", afirmou o treinador.

Do outro lado, o técnico Eduardo Baptista terá dois desfalques no time titular. Por acúmulo de cartões amarelos, o volante Luís Oyama e o atacante Pablo Dyego estão fora. A boa notícia é a volta do zagueiro Patrick, que cumpriu suspensão na última rodada. Além disso, o treinador deve poupar alguns atletas, devido a maratona de jogos e visando o duelo da Copa do Brasil que se aproxima.

"O tempo de descanso é fundamental, porque vamos já classificados contra o Botafogo-SP e temos uma sequência depois muito dura da Copa do Brasil, jogo perigoso. Às vezes você pode pagar caro dependendo do que acontecer. E depois uma quarta de final contra o São Paulo. É importante para podermos treinar, ajustar, mas principalmente para os atletas descansarem dessa maratona que foi bastante puxada", frisou Baptista.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X NOVORIZONTINO

BOTAFOGO - João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Wallison, Sabit, Gabriel Bispo e Gabriel Risso; Alejo, Alexandre Jesus e Douglas Baggio. Técnico: Márcio Zanardi.

NOVORIZONTINO - Airton; Patrick, Gabriel Correia e Renato Palm; Rodrigo Soares, Matheus Frizzo, Jean Irmer e Patrick Brey; Bruno José, Léo Natel e Robson. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).