Palmeiras busca vitória em Mirassol e 'seca' a Ponte Preta para avançar no Paulistão

Algo incomum, o Palmeiras joga sua última partida da fase de grupos do Paulistão com risco de ser eliminado. O time de Abel Ferreira decide sua vida no Estadual neste domingo, às 18h30, contra o Mirassol. Interessa ao atual tricampeão paulista, que não depende apenas de si, somente o triunfo no duelo fora de casa, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião.

A sobrevida que ganhou com a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto na última quinta-feira foi importante e deixou o elenco aliviado, mas de nada valerá se a classificação não vier.

Terceiro colocado do Grupo D, com 20 pontos, o Palmeiras tem de ganhar do Mirassol e secar a Ponte Preta, que tem 22 e não pode vencer o Red Bull Bragantino em Campinas. Caso caia precocemente no Estadual, o time alviverde terá mais de um mês sem jogos.

Todas as oito partidas da rodada final serão disputadas neste domingo, às 18h30. Líder da chave, o São Bernardo já está classificado.

"É frustrante estar com 20 pontos e poder ficar fora. Essa é a frustração", disse Abel Ferreira, que considera "satisfatório" o desempenho de sua equipe no Estadual. Ele se queixou reiteradamente do formato de disputa do torneio, sem que todos se enfrentam e que permite que times de menor pontuação avancem. Para evidenciar a injustiça, o Palmeiras é dono da quarta melhor campanha da competição e seria líder, nesta edição, nos grupos de São Paulo e Santos.

"Decidimos que deveríamos dividir o grupo, arriscamos o que tínhamos que arriscar, podemos fazer 23 pontos e ficar fora", lamentou o português. "Temos no sangue o querer ganhar novamente, mas estamos a uma altura que podemos ficar de fora e temos que aceitar.

As críticas, cobranças e protestos - as organizadas, por exemplo, passaram o primeiro tempo inteiro do duelo com o Botafogo em silêncio e depois xingaram Leila Pereira e Anderson Barros - além dos resultados ruins, deixaram "a chapa quente", segundo o treinador.

Ele terá de mexer na zaga de novo pois continua sem Gustavo Gómez, machucado, e perdeu Murilo, suspenso. Logo, a dupla de zagueiros será formado pelos jovens Naves e Benedetti. Deve ser essa a única mudança na escalação. "Agora no jogo contra o Mirassol é ganhar ou ganhar", disse o garoto Luighi, repetindo um velho chavão. Autor de um bonito gol na última quinta, o atacante será opção entre os reservas.

Embora não tenha vencido nenhum dos últimos quatro confrontos, o Mirassol é o segundo do Grupo A e está garantido na próxima fase. Nas quartas, enfrentará o Corinthians em jogo único na Neo Química Arena. Na sexta-feira à noite, foi anunciada a surpreendente demissão do técnico Eduardo Barroca. Ivan Baitello, auxiliar da comissão permanente do Mirassol, comandará a equipe.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PALMEIRAS

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur, Reinaldo; Roni, Danielzinho, Gabriel; Negueba, Clayson (Chico Kim), Iury Castilho. Técnico: Ivan Baitello.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Naves, Benedetti e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol.