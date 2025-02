Corinthians 'vira chave' e recebe o Guarani de olho na liderança geral do Paulistão

Depois de estrear com um empate na fase preliminar da Libertadores, o Corinthians volta as atenções para o Campeonato Paulista. O time do Parque São Jorge recebe o Guarani neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 12ª e derradeira rodada da primeira fase do Estadual. A equipe alvinegra já está classificada às quartas de final e busca garantir a melhor campanha da competição e, consequentemente, o direito de decidir em casa as próximas fases.

O Corinthians lidera o Grupo A com folga. A equipe alvinegra tem 26 pontos, dez à frente do Mirassol, que tem 16 e será o adversário do time corintiano nas quartas - no mata-mata, os dois melhores de cada chave se enfrentam. A equipe alvinegra precisa de apenas um empate para garantir a melhor campanha da primeira fase.

O único clube com chances de alcançar o posto na última rodada é o São Bernardo. O clube está na ponta do Grupo D, com 23 pontos, e joga contra o já classificado São Paulo. Para ficar com a melhor campanha da primeira fase, o time do ABC precisa vencer e torcer por uma derrota do Corinthians. Assim, ambos ficariam empatados em número de pontos e vitórias, com o primeiro lugar geral sendo decidido no saldo de gols. Os corintianos levam a melhor neste momento (7 a 5).

A tendência é de que o Corinthians vá a campo com uma equipe alternativa, preservando os principais titulares para o duelo de volta da pré-Libertadores contra a Universidad Central da Venezuela, na próxima quarta-feira, em Itaquera. Após empate por 1 a 1 na Venezuela, o time corintiano precisa de uma vitória simples para ir à terceira fase do torneio continental, etapa anterior à disputa por grupos.

Após o confronto com o Guarani, o Corinthians deve engrenar uma sequência de partidas eliminatórias. Isso porque já encara o Mirassol pelas quartas do Paulistão no fim de semana após o duelo com o Universidad Central, dia 26, e pode voltar a campo no início de março para o confronto da terceira fase da pré-Libertadores. Além das definições da fase preliminar do torneio continental e Estadual, o mês seguinte reserva o começo do Brasileirão.

Rebaixado à Série C em 2024, o Guarani busca dar uma resposta o seu torcedor com uma classificação às quartas do Paulistão. A missão, porém, não está nada fácil. Sem vencer há quatro partidas, a equipe de Campinas está em terceiro no Grupo B, com 12 pontos. O clube precisa vencer de qualquer maneira e torcer pelos tropeços de Santos e Bragantino para ter chances de avançar.

Corinthians e Guarani já se enfrentaram 155 vezes na história, com 74 vitórias do time corintiano, 44 empates e 37 triunfos dos campineiros.

A última vitória do Guarani no confronto foi em 2019, quando bateu o rival por 2 a 1, no Brinco de Ouro, pelo Paulistão. O clube não derrota o Corinthians fora de casa desde 2001, ano em que bateu o time do Parque São Jorge por 3 a 0, no Pacaembu, pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X GUARANI

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Léo Maná, Cacá, Félix Torres e Matheus Bidu; Charles, Ryan, Alex Santana e Igor Coronado; Talles Magno e Romero. Técnico: Ramón Díaz.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael, Lucão e Emerson; Nathan Camargo, Mello e Anderson Leite; Rafael Bilú, João Marcelo e Deni Júnior. Técnico: Mauricio de Souza.

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor.

HORÁRIO - 18h30.

ONDE ASSISTIR - Record, YouTube (CazeTV), PlayPlus, R7, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).