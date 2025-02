Sergio Ramos faz boa estreia após oito meses parado e ajuda Monterrey a vencer no Mexicano

Reforço do Monterrey para a disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano, o zagueiro espanhol Sergio Ramos mostrou que ainda tem fôlego de sobra e teve boa atuação em sua estreia pela equipe, neste sábado, pelo Campeonato Mexicano. O defensor de 38 anos não sentiu a ausência de oito meses longe dos gramados, desde que disputou sua última partida pelo Sevilla, e atuou por 90 minutos.

"Depois de algum tempo sem pisar no gramado, feliz e entusiasmado com a estreia e com a vitória. O trabalho e a perseverança são sempre recompensados", registrou Sergio Ramos, após a partida, em suas redes sociais.

Além de devolver segurança à defesa do time azul e branco, seu principal ponto fraco, o atleta espanhol quase marcou seu primeiro gol pelo novo clube, aos 20 minutos, ao cabecear uma bola rente à trave.

O Monterrey, que possui a terceira maior folha de pagamento, mas faz campanha modesta na competição, derrotou o Atlético San Luis por 3 a 1 pela oitava rodada do Torneio Clausura.

O argentino Germán Berterame, que recentemente foi oferecido ao Flamengo, anotou dois gols, enquanto o espanhol Oliver Torres fechou o placar para a equipe do técnico Martín Demichelis. O brasileiro Vitinho descontou, nos últimos minutos, para os visitantes.

Curiosamente, o Atlético San Luis, adversário da estreia de Sergio Ramos, é filial do Atlético de Madrid, rival do Real Madrid, clube em que o zagueiro atuou por 16 temporadas, conquistando cinco títulos do Espanhol, quatro Ligas dos Campeões e quatro Mundiais de Clubes.

"Apesar dos oito meses de inatividade, o Sergio Ramos é um jogador que intimida. Ele demonstrou na partida que está em forma, mas vamos ter calma", comentou Demichelis. "A chegada de um jogador com tanta história como o Sergio Ramos ajuda o clube, ele será mais um líder para a equipe."